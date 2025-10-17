Villach feiert 40 Jahre Weltklimakonferenz mit Experten

Vor 40 Jahren stand Villach im internationalen Rampenlicht: Im Oktober 1985 fand hier die bahnbrechende Weltklimakonferenz statt – ein Ereignis, das die globale Klimapolitik entscheidend prägte.

Sogar die New York Times berichtete 1985 über die Konferenz, die heute als „Geburtsstunde der globalen Klimapolitik“ gilt.

Zum Jubiläum lädt die Stadt Villach nun zu einer Reihe von Veranstaltungen mit prominenten Gästen aus Wissenschaft, Forschung und Politik. „Erstmals in der Geschichte wurde die Weltpolitik damals von Wissenschafter aufgefordert, sich für den Klimaschutz einzusetzen, da der menschgemachte Klimawandel nachgewiesen wurde“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Sogar die New York Times berichtete 1985 über die Konferenz, die heute als „Geburtsstunde der globalen Klimapolitik“ gilt.

Hochkarätige Gäste beim Jubiläum

Unter dem Titel „40 Jahre Weltklimakonferenz Villach – 40 Jahre Weltklimapolitik“ findet am Mittwoch, 22. Oktober, ab 9 Uhr im Paracelsussaal des Rathauses eine hochkarätig besetzte Informationsveranstaltung statt. Zu den Vortragenden zählen unter anderem die Klimawissenschaftlerin Jill Jäger, der Klimaforscher Karl Steininger und Gottfried Kirchengast, Gründer des Wegener Centers für Klima und Globalen Wandel in Graz. Themen wie das Schwinden der Gletscher, Energiewende und Wege aus dem Klimadilemma stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Anmeldungen sind per E-Mail an [email protected] möglich. Das vollständige Programm ist unter klimabuendnis.at abrufbar.

Abendgespräch im Congress Center

Am Mittwochabend um 18 Uhr lädt die Stadt Villach zu einem Klimagespräch im Congress Center ein. Unter dem Motto „Klimaschutz ist unbequem – aber was, wenn er recht hat?“ diskutieren Experten über die Chancen und Herausforderungen der Klimapolitik.

Keynote-Speakerin ist Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts, die über gemeinschaftliche Lösungswege aus der Klimakrise spricht. Anschließend diskutiert sie mit Monika Kircher, Jill Jäger, Christian Salmhofer (Klimabündnis) und Unternehmer Gerhard Oswald. Anmeldung ist unter villach.at/klima möglich.