Verkehrsbehinderungen und Sperren wegen Bauarbeiten in Villach

Auf Villachs Straßen wird in nächster Zeit fleißig gearbeitet. Damit gehen einige Verkehrseinschränkungen einher. Wir haben für dich die wichtigsten zusammengefasst.

Wegen Grabungsarbeiten entlang der Brauhausgasse in Villach kommt es ab Montag, 20. Oktober, bis zum 28. November zu einer Einbahnführung von der Virgil-Gleisenberger-Straße bis zur Dollhopfgasse in Fahrtrichtung Klagenfurter Straße. „Eine Umleitungsstrecke über die Klagenfurter Straße, Dreschnigstraße und Nikolaigasse wird eingerichtet“, heißt es seitens der Stadt Villach.

Fahrbahnsperren entlang der St. Georgener Straße

Außerdem werden entlang der St. Georgener Straße (Objekt Nr. 78 bis Kreuzung Brunnenplatz) Instandsetzungsarbeiten durchgeführt: Darum kommt es ab Montag, 20. Oktober, bis zum 31. Oktober zu Fahrbahnsperren. Auch hier wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Wegen Grabungsarbeiten auf Höhe der Bamberger Gasse 5 kommt es ab Montag, 20. Oktober, bis zum 19. November zu einer Sperre. „Eine Umleitungsstrecke über die Lederergasse, Widmanngasse und den Kaiser-Josef-Platz wird eingerichtet. Für Fußgänger bleibt die Strecke geöffnet“, so die Stadt Villach.

Hebebühne sorgt für Einschränkungen

Wegen der Aufstellung einer Hebebühne im Bereich Widmanngasse 10 kommt es von Montag, 20. Oktober, bis Freitag, 24. Oktober, ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen. Schließlich stehen noch Bauarbeiten im Bereich Dr. Schärf-Straße Nr. 20 an: Deswegen kommt es dort ab Montag, 20. Oktober, bis zum 19. Dezember zu Verkehrsbehinderungen.