Streit ums Maibachl: Keiner will schuld sein

Zu den Fakten: Nach einem Hochwasser überschwemmte das Maibachl Teile der Warmbader Betriebe. Vom Bund kam daher die Forderung, die Stadt möge endlich was unternehmen, um Hochwasserschäden in Zukunft zu verhindern. Daraufhin präsentierte der für den Tiefbau zuständige Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) schon 2021 einen Plan, der vorsah, auf der Napoleonswiese und auch im Bereich des Hungerbaches zwei Rückhaltebecken zu errichten. Weil aber für den Naturschutz die Partei „Verantwortung Erde“ des Stadtrates Sascha Jabali zuständig ist, muss dieser darüber entscheiden, ob und wie dieser Hochwasserschutz umgesetzt werden muss.

Albel sieht Verantwortung bei Jabali

Es folgte ein Proteststurm der Naturschützer, die fürchten, dass durch Baggerarbeiten auf der Napoleonswiese der Quellenstrom versiegen könnte und das Maibachl dann für immer trocken gelegt wäre. Die Wut der Bürger ging auch in Richtung Bürgermeister Günther Albel, der wieder versteht freilich die Welt nicht mehr, weshalb gerade er von vielen Bürgern dafür verantwortlich gemacht werden soll. „Ich bin nicht zuständig und nur meiner Informationspflicht nachgekommen und ebenfalls der Meinung, dass der Maibach geschützt bleiben soll. Ich fordere Jabali auf, endlich seiner Verantwortung nachzukommen, eine Entscheidung zu treffen. Sobe ist lediglich Antragssteller, aber wie und was, das entscheidet die ,Verantwortung Erde‘ und Stadtrat Jabali alleine. Dafür wird er ja auch bezahlt, etwas abzuliefern.“

Jabali verweist auf Stadtrat Sobe

Jabali wieder ließ 5 Minuten schriftlich wissen: „2021 hat SPÖ-Stadtrat Harald Sobe ,sein‘ Projekt noch stolz im Bamberg-Saal des Parkhotels präsentiert. Seither ist es aber still darum geworden… Nur der Projektwerber selbst – also die Tiefbauabteilung unter Stadtrat Sobe – kann hier umfassend informieren, da die Behörde für Natur- und Umweltschutz (verantwortlich Sascha Jabali, Verantwortung Erde) gesetzlich keine inhaltliche Informationsrolle übernehmen darf – schon gar nicht in einem laufenden Verfahren“. Seltsam auch die Rolle Jabalis im Rahmen der Bauverhandlung am vergangenen Mittwoch. Er wurde dort eher als Mitglied der Protestierer wahrgenommen, denn als einer der letztlich die Verantwortung dafür trägt, ob in Zukunft das Maibachl noch Wasser führen darf oder trocken bleiben wird. Albel: „Er muss letztlich den Bauauftrag unterschreiben.“