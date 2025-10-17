Villacher Futsal-Team will „absolute Macht zu Hause“ beweisen

Am Sonntag steht für den LPSV Kärnten ein Duell gegen den Aufsteiger Podrinje Graz auf dem Programm. Ein Sieg ist Pflicht, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld der 1. ÖFB-Futsal-Liga nicht zu verlieren.

Nach der emotionalen Derby-Niederlage gegen Futsal versli.at Klagenfurt steht für den Landespolizeisportverein (LPSV) Kärnten an diesem Wochenende das erste richtungsweisende Heimspiel der neuen Saison an. In der 3. Runde der 1. ÖFB Futsal Liga empfangen die Villacher am Sonntag, 19. Oktober, in der Sporthalle St. Martin den starken Aufsteiger Futsal Club Podrinje Graz. Um 17 Uhr ist Ankick.

Heimvorteil soll genutzt werden

Beide Teams halten derzeit bei drei Punkten. Die Gäste aus Graz reisen mit Selbstvertrauen an – zuletzt feierte Podrinje einen überraschenden Derbysieg gegen den Athletic Futsal Club Graz und bewies damit, dass sie auch in der höchsten Liga bestehen können. Nach der Niederlage in Klagenfurt soll nun seitens des LPSV der Heimvorteil genutzt werden: „Da muss wieder eine sehr konzentrierte Leistung her“, fordert das Villacher Trainerteam von der Mannschaft. Andreas Taupe, Sektionsleiter-Stellvertreter des LPSV Kärnten, zeigt sich zuversichtlich: