Vier Tore in 20 Minuten: Graz 99ers schießen VSV aus der eigenen Halle

Ein bitterer Abend für den VSV: Am Freitag stand in Villach wieder das "Pack-Derby" an. Die VSV-Cracks empfingen die Graz 99ers in der Stadthalle Villach. Die Gäste stutzten den Adlern dabei ordentlich die Flügel: Endstand 6:1.

Am Freitag traf der VSV daheim auf die Moser Medical Graz99ers. Nach zwei Siegen in Folge wollten die Blau-Weißen im „Pack-Derby“ nachlegen und ihren zweiten Tabellenplatz festigen. Doch daraus wurde nichts: Die Grazer, die vor dem Spiel Tabellenplatz 5 belegten, fegten die Adler mit 6:1 vom Eis. Im Schlussdrittel zerlegten die Steirer die Villacher Defensive förmlich und erzielten gleich vier Tore in 20 Minuten.

Schlussdrittel wird zum Schützenfest für die Grazer

Nach einem frühen Powerplaytreffer von Frank Hora (8.) gingen die Gäste im ersten Drittel in Führung, Kevin Roy (22.) legte kurz nach der Pause zum 2:0 nach. Hoffnung keimte beim VSV nur kurz auf, als Kapitän Alexander Rauchenwald (28., PP) auf 1:2 verkürzte – doch ab dem Schlussdrittel spielten nur mehr die Grazer. Mit Treffern von Paul Huber (45.), erneut Hora (48.), Manuel Ganahl (57.) und Marcus Vela (60., EN) machten die 99ers den Sack zu.