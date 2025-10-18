Villacher Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht, tausende Euro weg

Schock für Hausbesitzer in Villach: Als sie Freitagabend nach Hause kamen, merkten sie, dass tausende Euro und eine hochwertige Armbanduhr fehlten. Bei ihnen ist eingebrochen worden.

Zwischen 18 und 20.30 Uhr wurde in Villach Freitagabend, am 17. Oktober 2025, in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei nun berichtet, wurden dabei unter anderem mehrere tausend Euro Bargeld und eine hochwertige Armbanduhr gestohlen. „Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg“, so die Beamten abschließend.