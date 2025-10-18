Skip to content
Region auswählen:
/ ©New Africa-stock.adobe.com
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür.
Freitagabend wurde in ein Villacher Wohnhaus eingebrochen.
Villach
18/10/2025
Freitagabend

Villacher Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht, tausende Euro weg

Schock für Hausbesitzer in Villach: Als sie Freitagabend nach Hause kamen, merkten sie, dass tausende Euro und eine hochwertige Armbanduhr fehlten. Bei ihnen ist eingebrochen worden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(52 Wörter)

Zwischen 18 und 20.30 Uhr wurde in Villach Freitagabend, am 17. Oktober 2025, in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei nun berichtet, wurden dabei unter anderem mehrere tausend Euro Bargeld und eine hochwertige Armbanduhr gestohlen. „Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg“, so die Beamten abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: