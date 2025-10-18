Strahlende Kinder und begeisterte Gäste beim Bauernmarkt in Lind

Bei strahlendem Herbstwetter konnte der 22. Lindner Bauernmarkt am Freitag, am Schulhof der Volksschule Lind ob Velden durchgeführt werden.

Schon in den frühen Morgenstunden arbeiteten die freiwilligen Helfer, um die Infrastruktur aufzubauen. Um 10 Uhr war alles vorbereitet und das eingeübte Kulturprogramm der Kindergarten- und Volksschulkinder konnte den zahlreichen Besuchern dargeboten werden. Alle, ganz besonders aber die Eltern, freuten sich über die beeindruckende Performance der Kinder.

Kultur und Kulinarik

Selbstverständlich kamen die Besucher nicht nur beim Kulturprogramm auf ihre Kosten, auch die kulinarischen Angebote war sehr vielseitig. Seit vielen Jahren ist der Bauernmarkt ein beliebter Treffpunkt für die Bewohner – auch diesmal durfte das persönliche Gespräch bei einem guten Getränk und einer herzhaften Jause nicht fehlen. Auch in den Gesichtern der eingeladenen Besucher des nahegelegenen Demenzzentrums war die Freude erkennbar. So warten schon alle auf den nächsten Bauernmarkt mit den Worten: „Lind – wir kommen wieder!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2025 um 08:18 Uhr aktualisiert