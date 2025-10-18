Theater für junges Publikum begeistert im Oktober

Magische Momente für kleine Theaterfans: Im Oktober lädt die Stadt Villach zu drei fantasievollen Stücken im Rahmen der Reihe „Theater für ein junges Publikum“ in den Bambergsaal.

Der Bambergsaal im Parkhotel Villach verwandelt sich in eine Theaterbühne.

Im Oktober verwandelt sich der Bambergsaal im Parkhotel Villach wieder in eine Bühne voller Magie, Musik und Bewegung: Die beliebte Reihe „Theater für ein junges Publikum“ lädt Kinder zu drei besonderen Theaterstücken ein, die zum Staunen, Nachdenken und Träumen anregen.

Fantasievolle Produktionen für unterschiedliche Altersgruppen

Unter dem Motto „Wann beginnt das Wasser zu fliegen? Können wir unseren Sinnen trauen? Und was ist eigentlich eine gute Sache?“ präsentieren renommierte Ensembles und Theatergruppen aus Österreich fantasievolle Produktionen für unterschiedliche Altersgruppen.

Das Programm im Überblick: „Viertel vor Nacht“ – florschütz & döhnert

Theater mit Figuren, Objekten und Musik – ohne Worte, ab 4 Jahren

Termin: Dienstag, 21. Oktober 2025, 10 und 16 Uhr „Nebelweich“ – Toihaus Theater Barockmusik und Tanz für jedes Alter – poetisch und sanft zugleich Termin: Mittwoch, 22. Oktober 2025, 10 und 16 Uhr „Robin Hood“ – Theater des Kindes Die Geschichte des Königs der Diebe neu erzählt – ab 7 Jahren Termin: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 10, 14 und 16 Uhr Karten sind in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.at erhältlich.

Weitere Informationen gibt es unter www.villach.at/kultur



