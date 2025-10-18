Nach Niederlage gegen Graz: VSV peilt Heimsieg an

Nach der klaren 1:6-Heimniederlage gegen die Graz99ers wollen die Adler am Sonntagabend Wiedergutmachung leisten. Gegner ist der FTC-Telekom Budapest - Spielbeginn ist um 17 Uhr in der Stadthalle Villach.

Der VSV rutschte durch die Niederlage gegen Graz in der Tabelle von Platz 2 auf Rang 4 ab. Nach elf Spielen halten die Blau-Weißen bei sechs Siegen, vier Niederlagen und einer Overtime-Niederlage. Trotz des jüngsten Dämpfers fällt die Bilanz mit fünf Siegen aus den letzten sieben Spielen positiv aus.

Gegner in Topform

Mit FTC-Telekom Budapest wartet jedoch ein Gegner, der derzeit in starker Form ist. Die Ungarn gewannen zuletzt drei Spiele in Serie – gegen Linz, Graz und die Pioneers Vorarlberg – und liegen aktuell auf Platz 8 der Tabelle. Das Team um Head Coach Timo Sarrikoski spielt seine erste Saison in der ICEHL und überzeugt mit einer kompakten Defensive und effizienten Offensivaktionen. Besonders gefährlich: Brady Shaw (11 Punkte) und Jussi Tammela (10 Punkte), die für den Großteil der Budapester Tore verantwortlich sind. Auch Ex-Villach-Stürmer István Sofron zeigt mit fünf Treffern, dass er gegen seinen ehemaligen Klub besonders motiviert ist.

Internes Ranking

Beim VSV führen Nikita Scherbak (12 Punkte) und Kapitän Alexander Rauchenwald (11 Punkte) das interne Scoring an. Rauchenwald überzeugt zudem am Bullypunkt mit einer Quote von über 54 Prozent. Verteidiger Dylan MacPherson führt mit über 21 Minuten Eiszeit pro Partie das Team in Spielzeit an.