50 Kinder vom Haus Antonius feierten beim Tschebull

Das hat im Hause Tschebull am Faaker See schon Tradition: Jedes Jahr im Herbst werden die Kinder vom Haus Antonius aus Treffen zu einem kulinarischen Nachmittag eingeladen. Als Dank gab es jetzt sogar einen Orden.

Den Kindern macht es bei dem Gastwirt so viel Spass, dass einige sogar schon daran denken, beim Tschebull eine Lehre zu beginnen. Eigentlich sollte Tanja beim „Tschebull“ nur Backhendl und Sauerrahmeis genießen. Aber emsig stapelte sie leer gegessene Teller gekonnt wie ein Zirkusjongleur auf ihre Arme und half beim Abservieren. „Sie will in die Gastronomie und ich hab ihr einen Job versprochen, sobald sie alt genug ist. Großes Ehrenwort“, freut sich Wirt Hannes Tschemernjak schon heute auf eine neue engagierte Mitarbeiterin.

Entspannter Nachmittag für die Kinder

Tanja war nur eines von 50 Kindern aus dem „Haus Antonius“ in Treffen, die von Tschemernjak, Prior Martin Hartweg und Commander Giuseppe Mion vom „Stanislaus Orden“ zu einem vergnüglichen Nachmittag mit Backhendln und Sauerrahmeis an den Faaker See eingeladen wurden.

Ordensverleihung

Dann schritt man feierlich zur Ordensverleihung: Ordens-Großkanzler Alexander Graff de Pancsova, Herold Reichsfreiherr Joseph von Ritter zu Groenesteyn und Chevalier Martin Kusternigg reisten extra an, um sich bei Tschemernjak und „Tschebull“-Servicefee Brigitte Heider zu bedanken und ihnen den goldenen „Magna Mater Austriae“-Orden, der höchsten Auszeichnung der Ritter, an die Brust zu heften.