Am 22. Oktober gibt es einen musikalischen Abend zwischen Klezmer, Klassik und Crossover: Das Philharmonische Symphonieorchester Częstochowa spielt im CCV auch eine österreichische Erstaufführung.

Am 22. Oktober lädt das Symphonieorchester aus Polen das Villacher Publikum auf eine ganz besondere Reise ein: Die Musiker nutzen die Musik und bauen eine Brücke der Vielfalt zwischen Klezmer, Klassik und Crossover.

Musikalisches Erlebnis

Verantwortlich dafür zeichnet der Klarinettist Maciej Golebiowski – ein Meister auf seinem Instrument, der sich auf Klezmer und Weltmusik spezialisiert. Er ist bekannt für seine virtuosen Improvisationen und sein Talent, unterschiedliche musikalische Genres nahtlos miteinander zu verbinden, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Seine bisherigen Konzerte in Villach waren wahrhaftig musikalische Erlebnisse, die das Publikum verzauberten.

Begleitet von einem großen Orchester

Diesmal wird der Klarinettist von einem großen Orchester begleitet, um seine unter einem Synonym geschriebene Crossover-Suite „7 Welten“ zu präsentieren. Die österreichische Erstaufführung in Villach verspricht ein musikalisches Ereignis von besonderer Strahlkraft – ein klangliches Debüt, das Premiere und Entdeckung zugleich ist. An Golebiowskis Seite steht Anna Petrova – seit über zwanzig Jahren der pulsierende Herzschlag und die frische Brise der Wiener Tschuschenkapelle. Das polnische Orchester wird auch Kompositionen aus ihrer Heimat aufführen, um mit der reichen musikalischen Tradition Polens das Villacher Publikum zu verzaubern.