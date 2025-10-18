Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg.
Das Bild auf 5min.at zeigt Künstler.
Das Philharmonische Symphonieorchester Częstochowa verzaubert am kommenden Mittwoch das Publikum im Congress Center Villach.
Villach
18/10/2025
im CCV

Musikalisches Ereignis: Philharmonisches Symphonieorchester Częstochowa

Am 22. Oktober gibt es einen musikalischen Abend zwischen Klezmer, Klassik und Crossover: Das Philharmonische Symphonieorchester Częstochowa spielt im CCV auch eine österreichische Erstaufführung.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(196 Wörter)

Am 22. Oktober lädt das Symphonieorchester aus Polen das Villacher Publikum auf eine ganz besondere Reise ein: Die Musiker nutzen die Musik und bauen eine Brücke der Vielfalt zwischen Klezmer, Klassik und Crossover.

Musikalisches Erlebnis

Verantwortlich dafür zeichnet der Klarinettist Maciej Golebiowski – ein Meister auf seinem Instrument, der sich auf Klezmer und Weltmusik spezialisiert. Er ist bekannt für seine virtuosen Improvisationen und sein Talent, unterschiedliche musikalische Genres nahtlos miteinander zu verbinden, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Seine bisherigen Konzerte in Villach waren wahrhaftig musikalische Erlebnisse, die das Publikum verzauberten.

Begleitet von einem großen Orchester

Diesmal wird der Klarinettist von einem großen Orchester begleitet, um seine unter einem Synonym geschriebene Crossover-Suite „7 Welten“ zu präsentieren. Die österreichische Erstaufführung in Villach verspricht ein musikalisches Ereignis von besonderer Strahlkraft – ein klangliches Debüt, das Premiere und Entdeckung zugleich ist. An Golebiowskis Seite steht Anna Petrova – seit über zwanzig Jahren der pulsierende Herzschlag und die frische Brise der Wiener Tschuschenkapelle. Das polnische Orchester wird auch Kompositionen aus ihrer Heimat aufführen, um mit der reichen musikalischen Tradition Polens das Villacher Publikum zu verzaubern.

Details zum Konzert

Philharmonisches Symphonieorchester Częstochowa

Wann? Am Mittwoch, dem 22. Oktober, 19.30 Uhr

18.45 Uhr Einführung zum Konzertabend

  • Maciej Golebiowski Klarinette
  • Maria Petrova Percussion
  • Adam Klocek Dirigent

Tickets gibt es in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen, sowie unter www.oeticket.com.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: