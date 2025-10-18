Naturpark Dobratsch und Fachschule Stiegerhof arbeiten zusammen

Das Erfolgsprojekt Naturpark Dobratsch und die Landwirtschaftliche Fachschule Stiegerhof in Gödersdorf/Finkenstein besitzen viele interessante Gemeinsamkeiten in puncto Nachhaltigkeit. Die Verantwortlichen beider Institutionen haben das große Potential erkannt und beschlossen, künftig eng zusammenzuarbeiten.

Themen greifen ineinander

Die Idee des Naturparkgedankens ist getragen von fünf Säulen: Naturschutz, Regionalentwicklung, Bildung, Forschung und Erholung. Eine der wichtigsten Kommunikationsschienen ist die Kooperation mit Schulen, die der Naturpark Dobratsch von Beginn an intensiv lebt. Beginnend mit den Volksschulen, die viele Projekte während des Schuljahres umsetzen, wird nun die Arbeit mit Höheren Schulen forciert. Ganz neu entstanden ist hier die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftlichen Fachschule Stiegerhof. Die Themen, mit denen sich beide Institutionen beschäftigen, greifen häufig ineinander, oft ergänzen sie sich perfekt.

Kooperation offiziell besiegelt

Die landwirtschaftliche Fachschule Stiegerhof ist von ihrer Grundausrichtung her getragen vom Gedanken der Nachhaltigkeit, schließlich ist es eines der Hauptziele, landwirtschaftliche Betriebe der nächsten Generation in einem guten Zustand zu übergeben. Der Naturparkgedanke passt ausgezeichnet dazu und ist der logische Schritt in eine lebenswerte Zukunft. Die Schüler des Stiegerhofs sind generell sehr aufgeschlossen für natürliche Kreisläufe, das Team der Lehrenden freut sich auf neue, spannende Wege der Wissensvermittlung. Die Kooperation wurde nun offiziell besiegelt.

©NUP Dobratsch | Das Erfolgsprojekt Naturpark Dobratsch und die Landwirtschaftliche Fachschule Stiegerhof in Gödersdorf/Finkenstein besitzen viele interessante Gemeinsamkeiten in puncto Nachhaltigkeit. ©NUP Dobratsch | Die Verantwortlichen beider Institutionen haben das große Potential erkannt und beschlossen, künftig eng zusammenzuarbeiten. ©NUP Dobratsch | und der landwirtschaftlichen Fachschule Stiegerhof aus der Taufe gehoben. ©NUP Dobratsch | Die Idee des Naturparkgedankens ist getragen von fünf Säulen: Naturschutz, Regionalentwicklung, Bildung, Forschung und Erholung.

LFS Stiegerhof und Naturpark arbeiten zusammen

Landesrätin Sara Schaar betont: „Naturpark und LFS Stiegerhof passen sehr gut zusammen, beiden stehen für die positive Entwicklung des ländlichen Raumes und für Nachhaltigkeit. Beide können voneinander profitieren und sich gegenseitig unterstützen.“ Naturpark Vorsitzende Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig zeigt sich erfreut: „Der Stiegerhof steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität in der Ausbildung, unser Naturpark Dobratsch für Nachhaltigkeit in Reinkultur. In dieser neuen Partnerschaft kann für die künftigen Landwirt:innen und unsere Region viel Neues und Erfolgreiches gedeihen.“ Direktor Anton Freithofnig dazu: „Wenn junge Hände alte Wälder pflegen, wächst mehr als nur Natur: Im Naturpark Dobratsch verbinden die Schüler der LFS Stiegerhof Lernen mit Leben – und helfen zukünftig durch die Kooperation mit, Kärntens ältestes Schutzgebiet für kommende Generationen zu bewahren.“ Naturpark Geschäftsführer Robert Heuberger betont abschließend: „Mit dem heutigen Tag starten wir eine neue Art der Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen. Wir möchten hier vor allem projektbezogen kooperieren und so neue Lösungsansätze und die Ideen junger Menschen in die Naturpark Arbeit einbeziehen.“