Wintersport zum Anfassen: Sportschnuppern begeisterte hunderte Kinder

Große und kleine Wintersportfans konnten in eine bunte Welt aus Skispringen, Langlaufen, Ski-Simulator und Eishockey eintauchen – und das alles gratis zum Ausprobieren, heißt es heute in einer Aussendung der Stadt Villach.

Skispringen, Langlaufen und Co.

Das Villacher Wintersportschnuppern powered by Motor Mayerhofer war ein Riesenerfolg: Lachen, jubelnde Rufe und neugierige Blicke – allein die Schanze zog die vielen Kinder magisch an: „Es ist unglaublich, wie viel Spaß die Kids hier haben“, beschrieb eine begeisterte Mutter. Beim Skispringen auf der Kinderschanze, beim Langlaufen auf einem Hightech-Teppich und am Ski-Simulator oder bei der Hockey-Schuss-Station herrschte enorm großer Andrang. Das Besondere dabei: Die Kinder und Jugendlichen wurden dabei von erfahrenen Trainern und Ehrenamtlichen der Skiläufervereinigung Villach, SV Achomitz/Zahomc, SG Klagenfurt, ASKÖ Villach, ASKÖ Landskron und den Damen-Eishockeyteam der Lady Hawks Villach unterstützt. Mit dabei waren auch Olympiasieger Martin Koch oder Weltcup-Skispringerin Hannah Wiegele, die den kleinen und größeren Skispringern sowie Langläufern auch wertvolle Tipps gaben. „Das ist eine großartige Veranstaltung, die mit so viel Herz und Engagement organisiert wurde. Damit wurde bei vielen Kindern heute sicherlich die Begeisterung für den Wintersport geweckt“, zeigte sich Koch begeistert.

©Krammer | Der Rathausplatz in Villach verwandelte sich am heutigen Samstag in eine pulsierende Wintersport-Arena,… ©Krammer | … die Hunderten von Kindern und Familien unvergessliche Momente schenkte. ©Krammer | Große und kleine Wintersportfans konnten in eine bunte Welt aus Skispringen, Langlaufen, Ski-Simulator und Eishockey eintauchen.

„Die Stimmung am Rathausplatz war ansteckend“

Villachs Sportreferent Harald Sobe hob die besondere Bedeutung dieses einzigartigen Events hervor: „Die Stimmung am Rathausplatz war ansteckend, und ich bin stolz darauf, dass wir diesen Zugang zu Sportarten wie Skispringen, Schifahren, Langlaufen oder Eishockey gratis ermöglichen konnten. Das Positive ist deutlich sichtbar: Kinder lachen, Eltern unterstützen, Vereine zeigen Engagement – ein echtes Gemeinschaftserlebnis. Mein Dank gilt allen mitwirkenden Vereinen und Partnern, die das Wintersportschnuppern ermöglicht haben.“ Er dankte zudem auch der Villacher Alpen Arena, die die Langlaufausrüstungen kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Landesskiverbandes Kärnten in Kooperation mit der Stadt Villach, Motor Mayerhofer, Stadtmarketing Villach, Kärntnermilch und dem Rathauscafé.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2025 um 21:31 Uhr aktualisiert