Gegendtal nach der Katastrophe: „Diese Bilder vergisst man nie“

Vor drei Jahren verwüstete ein verheerendes Unwetter Teile des Gegendtals. Besonders betroffen waren die Gemeinden Treffen und Arriach. Heute, drei Jahre später, zieht Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner Bilanz.

„Diese Bilder werden wir nie vergessen“, erinnert sich Fellner im Gespräch mit 5 Minuten. Im Juni 2022 richteten Muren und Überflutungen enorme Schäden an. Straßen wurden weggerissen, Häuser zerstört, ganze Hänge rutschten ab. „Ich war jeden Tag vor Ort. Die Wucht der Zerstörung war immens – aber ebenso beeindruckend war der Zusammenhalt. Menschen aus ganz Kärnten, Feuerwehrleute, Einsatzkräfte und Gemeinden haben mitangepackt. Das war etwas wirklich Besonderes“, so Fellner.

Aufbau dauert bis in die 2030er-Jahre

Auch drei Jahre nach der Katastrophe ist der Wiederaufbau noch nicht abgeschlossen. „Der Bürgermeister von Arriach hat gesagt, wir werden wohl bis Mitte der 2030er-Jahre bauen – etwa bei Hangsicherungen und Regulierungen“, erklärt Fellner. Viele Projekte laufen noch, insbesondere im Bereich Hangsicherungen und Hochwasserschutz.

Finanzielle Hilfe und Solidarität

Nach dem Unwetter gab es rasch Hilfe: „Wir konnten innerhalb weniger Tage Soforthilfen auszahlen“, so Fellner. Spenden aus Kärnten und ganz Österreich sowie Gelder aus dem Nothilfswerk und dem Katastrophenfonds unterstützten Geschädigte und Gemeinden. „Im Großen und Ganzen sind die privaten Schäden abgewickelt, jetzt geht es darum, die Gemeinden bei den verbleibenden Arbeiten zu unterstützen.“

Investitionen in Prävention

Um künftig besser vorbereitet zu sein, setzt das Land Kärnten verstärkt auf Vorsorge. „Wir investieren so viel wie noch nie in Hochwasser-, Wildbach- und Lawinenschutz sowie in moderne Ausrüstung für Feuerwehren und Einsatzorganisationen“, betont Fellner. Er legt zudem jährlich Rücklagen im Landesbudget an, um bei künftigen Katastrophen rasch helfen zu können.

Leben in den gefährdeten Regionen

Treffen, Arriach und Afritz gelten aufgrund ihrer Lage als besonders gefährdete Regionen. In Einzelfällen wurde Bewohner angeboten, Häuser in Gefahrenzonen aufzugeben. „Einige haben diese Möglichkeit angenommen und sich eine neue Existenz aufgebaut. Andere wollten bleiben – und das ist genauso legitim. Viele leben seit Generationen hier und nehmen die Gefahr bewusst in Kauf“, sagt Fellner abschließend.