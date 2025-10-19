Achterbahnfahrt der Gefühle: „Adler“ erkämpfen sich noch den Heimsieg

Der EC iDM Wärmepumpen VSV empfing am heutigen Sonntag, dem 19. Oktober 2025, den Liganeuling FTC Budapest. Vor über einem Monat war der VSV schon mal in Budapest zu Gast und konnte einen Sieg einfahren.

Guter Start

Schon nach vier Minuten erzielt Paul Sintschnig das erste Tor für die „Adler“, Thomas Vallant legt auch gleich nach und erhöht auf 2:0. Auch gab es schon fast das 3:0, doch der Puck wurde abgefälscht und schnellte über das Tor der Ungarn. Es folgen einige Strafen und ein Gerangel vor dem Villacher Tor. In der 16. Spielminute netzt Nikita Sherback im Powerplay für die „Adler“ ein. Dann fällt ein Tor für die Gäste. VSV-Goalie Cannata wehrte einen Schuss ab, doch der Puck springt nach oben, er verliert ihn aus den Augen, versucht sein Tor abzudichten und befördert unglücklicherweise die Scheibe aus der Luft mit seinem Stock ins eigene Tor.

Die Uhr zeigte 59.59

Im Mitteldrittel erhöht Ungarn auf 3:2 und dann erzielen sie auch noch den Ausgleich in der 29. Minute und es folgt ein weiteres in der 32. Mittlerweile sind die Ungarn in Führung gegangen, es steht 3:4. Und es geht schon auf in das Schlussdrittel. Es schien aber vorerst kein weiteres Tor gelingen zu wollen. Und dann jubelten die Zuschauer in der Villacher Stadthalle, denn was plötzlich geschah, ließ wohl die Fanherzen ordentlich hüpfen. Kevin Hancock erzielte in der 60. Minute den Ausgleich auf 4:4. Es ging in die Overtime und Neuzugang Adam Helewka machte den Sack zu. Der VSV gewinnt mit 5:4.