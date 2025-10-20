Einsatzkräfte evakuierten Wohnblock in Villach

Ein Mehrparteienhaus im Stadtgebiet von Villach musste in der Nacht auf Montag evakuiert werden. Im Einsatz standen die Polizei sowie die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Perau.

Zu einem Brandeinsatz kam es in der Nacht auf Montag in Villach.

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das komplette Stiegenhaus verraucht. Sofort wurde mit der Evakuierung der Bewohner des Wohnblockes begonnen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Villach-Landskron, welche gemeinsam mit rund 45 Kräften der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Perau im Einsatz standen. Grund war ein Brand in einem Kellerabteil des Mehrparteienwohnhauses. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Brandursachenermittlung läuft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2025 um 05:57 Uhr aktualisiert