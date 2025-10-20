Skip to content
/ ©Igor Mojzes-fotolia.com
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür bei Nacht.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in einen Villacher Sportpark.
Villach
20/10/2025
In der Nacht

Einbrecher schlugen zu: Tresor aus Villacher Sportpark gestohlen

Einen Möbeltresor stahlen bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Montag aus dem Büro eines Villacher Sportparks. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)

Laut den Beamten der Polizeiinspektion Villach-Auen trug sich der Einbruch kurz nach Mitternacht zu. „Bislang unbekannte Täter drangen über ein ebenerdiges Fenster in das Büro eines Sportparks in Villach ein und stahlen daraus einen Möbeltresor“, heißt es vonseiten der Exekutive. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

