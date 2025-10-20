Einbrecher schlugen zu: Tresor aus Villacher Sportpark gestohlen

Einen Möbeltresor stahlen bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Montag aus dem Büro eines Villacher Sportparks. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Laut den Beamten der Polizeiinspektion Villach-Auen trug sich der Einbruch kurz nach Mitternacht zu. „Bislang unbekannte Täter drangen über ein ebenerdiges Fenster in das Büro eines Sportparks in Villach ein und stahlen daraus einen Möbeltresor“, heißt es vonseiten der Exekutive. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere tausend Euro.