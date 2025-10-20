Tierquälerei-Prozess: Frau soll Hund mit Stromschlägen gequält haben

Wegen des Vergehens der Tierquälerei muss sich eine Frau aus dem Bezirk Villach-Land am kommenden Donnerstag vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Sie soll einem Hund ein elektrisches Erziehungshalsband angelegt haben.

Elektrisierende Dressurgeräte verstoßen ausdrücklich gegen das in Österreich geltende Tierschutzgesetz. Nichtsdestotrotz musste ein Vierbeiner im Bezirk Villach-Land einen solchen Elektroschocker über mehrere Monate hinweg (er)tragen. Deshalb muss sich seine Besitzerin nun wegen des Vergehens der Tierquälerei vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Wie aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel hervorgeht, wird ihr zur Last gelegt, „ihren Hund dadurch roh misshandelt zu haben„. Für sie gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Als Richter fungiert Christian Liebhauser-Karl.