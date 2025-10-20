Skip to content
/ ©Stadt Villach / Martina Schurian
Ein Bild auf 5min.zeigt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, die Stadtgrün-Mitarbeiter Corinna Spasojevic, Gandolf Schrottenbach sowie Leiter Wolfgang Faller mit einem Igelhotel.
Der Westeuropäische Igel steht nach wie vor auf der Liste der potenziell gefährdeten Tierarten.
Villach
20/10/2025
Zum Überwintern
#goodnews

Süße Idee: Villacher Igel bekommen eigene Winterhotels

Maßnahmen gegen den Artenschwund: Die Stadt Villach stellt über die Wintermonate Igelhotels auf und bietet den bedrohten Insektenfressern zudem Laubhäufen zum Überwintern in den städtischen Parks.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(186 Wörter)

„Wir stellen in unseren Parks und anderen Grünanlagen Insektentürme und Igelhotels zum Überwintern auf. Außerdem dürfen Laubhäufen für den Winterschlaf der kleinen, aber wichtigen Tiere in den Anlagen verbleiben“, betont Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Im Gegenzug halten die nützlichen Igel dann im Sommer die Gärten in Ordnung. Auf dem Speiseplan der Igel stehen neben Käfern, Spinnen und andere Insekten, nämlich auch kleine Schnecken. „Damit sind sie nicht nur ein wichtiges Puzzlestück im Kreislauf der Biodiversität, sondern auch natürliche Schädlingsbekämpfer und wertvolle Helfer der Gemüsegärtner im Gartenjahr“, betont Katholnig.

Villach unterstützt bedrohte Igel

Die Herstellung der modular aufgebauten Insektentürme und Igelhotels für den privaten Garten oder ein Firmen-Betriebsgelände erfolgt im Rahmen eines Sozialprojektes. Interessierte können sich telefonisch unter 04242 205 6500 oder per Mail unter stadtgruen@ villach.at an die Abteilung Stadtgrün wenden. Wo es arbeitstechnisch möglich ist, kommen für die Laubbeseitigung anstelle der wenig beliebten Benzin-Blasgeräte Akkublasgeräte oder der klassische Rechen zum Einsatz.

