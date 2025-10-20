Müllabholung wird billiger, aber Gebühren steigen: FPÖ ortet „Skandal“

Das stinkt wohl nicht nur der FPÖ: Ab 1. Jänner 2026 werden die Gebühren für Haus- und Biomüll in Treffen um 25 Prozent erhöht – und das, obwohl die Entsorgungskosten gesenkt werden konnten.

In der Gemeinde Treffen am Ossiacher See sollen die Gebühren für Haus- und Biomüll ab 1. Jänner 2026 um rund 25 Prozent steigen – obwohl die Kosten für die Müllabholung künftig deutlich sinken, wie die FPÖ Treffen am Ossiacher See in einer Presseaussendung heftig kritisierte.

Müllabholung wird billiger, Gebühren steigen

Laut den Freiheitlichen hat eine jüngst durchgeführte Ausschreibung dafür gesorgt, dass das Entsorgungsunternehmen ab 2026 statt bisher rund 190.000 Euro nur noch etwa 100.000 Euro pro Jahr verrechnet. Trotzdem soll die Gemeinde die Müllgebühren anheben. Begründet wird das laut FPÖ damit, dass in den vergangenen Jahren Verluste im Bereich der Müllabholung entstanden seien, die nun ausgeglichen werden müssten.

FPÖ ortet „Skandal“

FPÖ-Ortsparteiobmann Herbert Zankl spricht von einem „Skandal“ und wirft der Gemeinde vor, die Bürgerinnen und Bürger für „politisches Versagen der letzten Jahre“ zahlen zu lassen. Seine Partei habe seit Jahren eine Ausschreibung verlangt, um die Kosten zu senken. Hätte man früher reagiert, so Zankl, wären den Gemeindebürgern „mehrere Hunderttausend Euro“ erspart geblieben.

