Erneuter Wohnungsbrand in Villach-Perau: 30 Florianis im Einsatz

In Villach-Perau kam es heute Nachmittag zu einem Wohnungsbrand. 30 Feuerwehrleute rückten aus, vor Ort stellte sich heraus: In einer Küche war ein Feuer ausgebrochen.

Am 20. Oktober heulten in Villach-Perau die Sirenen: Grund war ein Küchenbrand, wie der Pressesprecher der Hauptfeuerwache (HFW) Villach, Alexander Scharf, auf Anfrage von 5 Minuten bekannt gab. Nach der Alarmierung gegen 16.30 Uhr rückten rund 30 Einsatzkräfte der HFW Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Perau aus. „Der Küchenbrand konnte vom Mieter glücklicherweise selbstständig gelöscht werden“, schildert Scharf die Situation. „Die Feuerwehren haben die Kontrollarbeiten und Belüftungsmaßnahmen übernommen, mittlerweile ist der Einsatz beendet“, so der Pressesprecher kurz vor 17 Uhr.

Nacht auf heute: Wohnungsblock nach Brand evakuiert

Erst in der Nacht auf Montag waren die HFW Villach und die Freiwillige Feuerwehr Perau gefordert: In einem Mehrparteienhaus war ein Brand ausgebrochen, die Bewohner mussten evakuiert werden. Mehr dazu findest du hier: Einsatzkräfte evakuierten Wohnblock in Villach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2025 um 17:10 Uhr aktualisiert