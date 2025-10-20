„Unsozial“: Kärntner Studenten wehren sich gegen neue Parkgebühren

In Villach gehen aktuell die Wogen hoch: Seit 15. Oktober werden für die bislang kostenlosen öffentlichen Parkplätze im Technologiepark Gebühren verlangt – vor allem für Studierende ein schwerer Schlag.

Seit 15. Oktober werden Menschen, die beim Technologiepark Villach in St. Magdalen parken, zur Kasse gebeten. Die neuen Parkgebühren treffen vor allem Studierende der Fachhochschule Kärnten hart, da viele die bislang kostenlosen Parkmöglichkeiten beim Technologiepark genutzt haben. Damit ist jetzt Schluss: Rund 240 Euro jährlich (für zwei Semestertickets) müssten sie nun zahlen, um weiterhin dort parken zu können.

Parkgebühren „unverhältnismäßig und unsozial“

Als „unverhältnismäßig und unsozial“ bezeichnet die Hochschüler*innenschaft (ÖH) der Fachhochschule Kärnten die Einführung der Gebühren in einer Petition, die sich an die Stadt Villach richtet und in der gefordert wird, die Einführung der Parkgebühren zurückzunehmen und gemeinsam mit der FH Kärnten „nach fairen, nachhaltigen und sozial ausgewogenen Lösungen“ zu suchen.

Infrastrukturmängel werden kritisiert

In der Petition wird unter anderem bemängelt, dass der Standort „infrastrukturell nur unzureichend erschlossen“ sei. Im Detail bestünden „kaum Nahversorgungsmöglichkeiten, ein deutlicher Mangel an gastronomischen Angeboten und eine unzureichende Anbindung an den öffentlichen Verkehr“. Aufgrund dieser Voraussetzungen stößt die Einführung der Parkgebühren bei der ÖH auf besonders großes Unverständnis. „Solange keine adäquate Infrastruktur und keine ausreichenden Alternativen zur individuellen Anreise geschaffen sind, ist die Einführung von Parkgebühren weder gerechtfertigt noch sozial verträglich“, erklärt die ÖH mit deutlichen Worten. Bislang erzielte die Petition 676 Unterschriften.

FH Kärnten hofft auf gemeinsame Lösungen

Seitens der FH Kärnten hofft man auf eine Zusammenarbeit mit der Stadt Villach, um eine für alle zufriedenstellende Lösung zu finden, wie die FH-Geschäftsführer Martin Waiguny und Siegfried Spanz auf Anfrage von 5 Minuten erklären: „Wir sind sicher, dass nach Evaluation noch weitere tragbare Lösungen und Angebote für unsere Studierenden gefunden werden, um Villach als attraktive Studienstadt zu positionieren.“

„Jegliche Gebühren bedeuten eine Belastung“

Einerseits sieht man die Parkgebühren gewissermaßen als Chance: „In den vergangenen Jahren wurde am Ausbau des öffentlichen Verkehrs gearbeitet. Viele unserer Studierenden und auch Mitarbeiter*innen nutzen diese Möglichkeit. In diesem Sinne hoffen wir, dass die neuen Parkgebühren hier es möglich machen, auch Angebote in Zukunft für unsere Studierenden und Mitarbeitenden auszuweiten.“ Doch gleichzeitig betonen die Geschäftsführer: „Jegliche Gebühren bedeuten aber auch immer eine Belastung.“

Grüne Zone seit 1. Oktober

Ob die Stadt Villach der Aufforderung der Studierenden Folge leisten wird, kann derzeit nicht gesagt werden. Eine Presseanfrage zum Thema bei der Stadt wurde bislang nicht beantwortet. Erst vor Kurzem sorgte in Villach die Einführung der Grünen Zone für Diskussionen: Mit 1. Oktober wurde diese angrenzend an die bestehende blaue Kurzparkzone eingeführt. Welche Straßen davon betroffen sind, erfährst du hier: Grüne Zone: Hier kann man in Villach bald günstiger parken.