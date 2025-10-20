Halloween mal anders: Knackt ihr die Escape-Box in Wernberg?

Knifflige Rätsel, Teamgeist und Klimaschutz – das verspricht die „Klima-Escape-Box“, mit der am 31. Oktober in der Damtschacher Dorfstub’n in Wernberg gespielt werden kann.

Ein Halloween-Programm der besonderen Art gibt es heuer in Wernberg. In der Damtschacher Dorfstub’n (Umberger Straße 6) können Ratefüchse am 31. Oktober ab 17 Uhr versuchen, die „Klima-Escape-Box“ zu knacken. Das Gruppenspiel funktioniert ähnlich wie ein klassisches Escape-Game – nur dass es hier nicht ums Entkommen, sondern ums Lösen von Aufgaben rund um Klima und Zukunft geht. Die Hinweise stecken in einer verschlossenen Box, die Teams müssen mit Kreativität und Zusammenarbeit Schritt für Schritt ans Ziel kommen.

Kostenlose Teilnahme

Organisiert wird der Abend von der Klima- und Energie-Modellregion Dreiländereck in Kooperation mit der Gemeinde Wernberg. Die Teilnahme ist kostenlos, die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Um Anmeldung bei Lukas Molzbichler (KEM „Dreiländereck“, 0664/40 33 770, [email protected]) oder Peter Kowal (Gemeinde Wernberg, 04252/3000-15, [email protected]) wird gebeten.