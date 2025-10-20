Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Box mit einem Fragezeichen und einen Schlüssel.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen gemeinsam knifflige Rätsel lösen, um die Klima-Escape-Box zu knacken.
Villach-Land
20/10/2025
Klimafit

Halloween mal anders: Knackt ihr die Escape-Box in Wernberg?

Knifflige Rätsel, Teamgeist und Klimaschutz – das verspricht die „Klima-Escape-Box“, mit der am 31. Oktober in der Damtschacher Dorfstub’n in Wernberg gespielt werden kann.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)

Ein Halloween-Programm der besonderen Art gibt es heuer in Wernberg. In der Damtschacher Dorfstub’n (Umberger Straße 6) können Ratefüchse am 31. Oktober ab 17 Uhr versuchen, die „Klima-Escape-Box“ zu knacken. Das Gruppenspiel funktioniert ähnlich wie ein klassisches Escape-Game – nur dass es hier nicht ums Entkommen, sondern ums Lösen von Aufgaben rund um Klima und Zukunft geht. Die Hinweise stecken in einer verschlossenen Box, die Teams müssen mit Kreativität und Zusammenarbeit Schritt für Schritt ans Ziel kommen.

Kostenlose Teilnahme

Organisiert wird der Abend von der Klima- und Energie-Modellregion Dreiländereck in Kooperation mit der Gemeinde Wernberg. Die Teilnahme ist kostenlos, die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Um Anmeldung bei Lukas Molzbichler (KEM „Dreiländereck“, 0664/40 33 770, [email protected]) oder Peter Kowal (Gemeinde Wernberg, 04252/3000-15, [email protected]) wird gebeten.

Das Bild auf 5min.at zeigt Personen beim Spielen mit einer Escape-Box.
©KK
Nur gemeinsam kommt man bei der Klima-Escape-Box ans Ziel.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: