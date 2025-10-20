Hochwasserschutz am Maibachl: Grüne fordern „volle Transparenz“

Das Hochwasserschutzprojekt in Villach-Warmbad sorgt für weitere Kritik: Die Grünen fordern "volle Transparenz" und warnen vor Eingriffen in Natur- und Kulturerbe.

Das geplante Hochwasserschutzprojekt in Villach-Warmbad sorgt weiterhin für Diskussionen. Entlang des Warmen Bachs und der Hungerbach-Quelle sollen künftig umfangreiche Baumaßnahmen Schutz vor Überflutungen bieten – unter anderem durch zwei Rückhaltebecken, Aufschüttungen im Kurpark und die Vertiefung des Bachbetts. Ziel ist es, Häuser, Straßen und die Südbahnstrecke bei Starkregenereignissen besser zu schützen.

Grüne haben einige Fragen

Doch rund um die Planung gibt es Kritik. Nach Protesten von Naturschützern schob die Politik die Verantwortung für das Projekt hin und her. Nun fordern die Villacher Grünen, dass die Variantenstudie zu dem Projekt öffentlich zugänglich gemacht wird. Gemeinderätin Karin Herkner: „Niemand stellt den Hochwasserschutz infrage – aber die Art und Weise, wie hier geplant wird, wirft viele Fragen auf.“ Und derer gibt es seitens der Grünen einige:

Wieso liegt diese Variantenstudie nicht auf? Wo sind die Unterlagen? Gibt es keine schonenderen Alternativen?

„Villach braucht Hochwasserschutz mit Feingefühl“

Besonders sensibel ist der Bereich auch wegen der Hügelgräber auf dem Gelände der alten Schießstätte. Erst durch einen Bürgerhinweis im Zuge der Bauverhandlung sei deren Bedeutung aufgefallen, so Herkner. Sie fordert daher „volle Transparenz und klare Auflagen, bevor auch nur ein Spatenstich erfolgt.“ Die Grünen betonen, Warmbad sei „kein Baugrund, sondern ein Natur- und Kulturerbe“ – und halten abschließend fest: „Villach braucht Hochwasserschutz mit Feingefühl für unsere ökologischen Schätze – nicht mit dem Vorschlaghammer.“