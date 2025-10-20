In Föderlach soll es festlich werden: Feuerwehr bittet um Hilfe

Das ganze Jahr über ist die Freiwillige Feuerwehr Föderlach für die Bevölkerung da – nun bitten die Florianis um Hilfe. Für ein weihnachtliches Ambiente vor dem Rüsthaus suchen sie eine Baumspende.

Die Adventzeit rückt rasch näher und was darf für ein weihnachtliches Feeling auf keinen Fall fehlen? Richtig, ein Christbaum. Auf der Suche nach einem solchen ist aktuell die Freiwillige Feuerwehr Föderlach (Gemeinde Wernberg, Bezirk Villach-Land): „Wie jedes Jahr möchten wir vor dem Feuerwehrhaus ein weihnachtliches Ambiente schaffen und dafür suchen wir eine Baumspende“, erklären die Florianis in den sozialen Medien. Wer in seinem Garten oder Wald einen schönen Nadelbaum hat, der zu groß geworden ist oder ohnehin gefällt werden soll, darf sich gerne bei der Kommandantschaft der Feuerwehr Föderlach unter (0677/62351630) melden. „Wir würden uns riesig freuen“, erklären die Florianis abschließend.