Medaillenregen! Der Jailhouse Rock’n’Roll Club aus Villach überzeugte am 18. Oktober 2025 beim nationalen Rock'n'Roll Akrobatik-Turnier im niederösterreichischen Weinviertel. Die Tänzer holten sich sechs Siege.

Spektakuläre Akrobatik, Saltos, Schrauben und mitreißende Choreografien: Beim nationalen Rock’n’Roll Akrobatik-Turnier in Korneuburg ertanzten sich die Mitglieder des Jailhouse Rock’n’Roll Clubs sechs Siege und insgesamt acht Podestplätze. So setzten sich Fabian Gräfitsch und Sophie Regenfelder in der Nachwuchsklasse souverän an die Spitze, gefolgt von Paul Bozanovic und Mia Domenig-Kargl auf Rang vier und Ben Bierbaumer und Milina Franc auf Rang sechs.

Auch in den höheren Kategorien glänzte der Club

Tobias Lamprecht und Isabella Franc holten Gold bei den „Juveniles“, während Daniel Dworski und Nina Moschitz in der Kategorie „Couple Dance Show National“ triumphierten. Aaron Wagner und Leonie Kapovic machten mit Platz zwei den Doppelerfolg perfekt. In den höchsten Startklassen war Villach nicht zu schlagen: Michael Gubesch und Marie Strasser siegten zudem in der „Main Class Contact Style“. Sandro Spendier und Eva Wernig in der „Main Class Free Style“.

Formationen zeigten Kreativität und Teamgeist

Die Small Girls Formation „Top Girls“ überraschte mit neuer Choreografie und holte sich Platz zwei, „Unique“ erreichte Rang elf. Bei den Jüngsten dominierte die Small Kids Formation „Mission“ mit Platz eins, während das „Dream Team“ Fünfter wurde. „Wir sind unglaublich stolz auf unsere Tänzerinnen und Tänzer. Jeder Einzelne hat mit Leidenschaft und Einsatz gezeigt, was Rock’n’Roll in Villach bedeutet“, betonten die Betreuer nach dem Turnier.