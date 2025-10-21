Altbekannter Verteidiger kehrt zurück zum VSV

Mit Arturs Kulda kehrt ein alter Bekannter zurück zum EC VSV. Nach der Oberkörperverletzung von Alex Wall hat der 37-jährige Verteidiger einen leistungsbasierten Tryout-Vertrag bei den Blau-Weißen unterschrieben.

Nachdem die Adler zuletzt die Hiobsbotschaft der Oberkörperverletzung von Alex Wall verkraften mussten, war schnell klar, dass der EC iDM Wärmepumpen VSV am Transfermarkt nochmals aktiv werden würde. Die Wahl fiel dabei rasch auf den lettischen Verteidiger Arturs Kulda. Der 37-Jährige stand in der laufenden Saison bislang ohne Vertrag da, hielt sich jedoch in körperlicher Topform und trainierte zeitweise sogar mit der Villacher U20 mit.

Kuldas Bilanz spricht für sich

Seit seinem Abgang vom VSV nach der Saison 2023/24 war Kulda in der Slowakei für Dukla Michalovce aktiv, wo er in 40 Spielen drei Tore und sechs Assists bei einer starken Plus/Minus-Bilanz von +10 verbuchte. Für die Blau-Weißen absolvierte der in Deutschland geborene Defensivspezialist bereits 94 Einsätze, in denen er sieben Tore und 31 Assists beisteuerte und mit einer Plus/Minus-Wertung von +21 überzeugte. Besonders beeindruckend sind jedoch seine physischen Werte: 171 Checks und über 80 geblockte Schüsse sprechen für seine kompromisslose, geradlinige Spielweise.

VSV-Sportdirektor: „Genau das brauchen wir jetzt“

Ermöglicht wurde die Rückkehr von Kulda durch die großzügige Unterstützung eines Privatsponsors, dem der Verein großen Dank ausspricht. Sportdirektor Herbert Hohenberger betont die Bedeutung des Rückkehrers für den Defensivverbund: „Die Verpflichtung von Arturs hat zwei klare Ziele: Wir wollen unser Defensivverhalten stabilisieren und mehr Routine ins Team bringen. Arturs war schon in seinen zwei Jahren in Villach ein absoluter Leader, der mit harter und ehrlicher Arbeit vorangegangen ist, genau das brauchen wir jetzt!“