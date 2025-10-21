Hochwasserschutz am Maibachl: So geht es mit dem Projekt weiter

Viel Aufregung herrscht in letzter Zeit in Bezug auf das geplante Hochwasserschutzprojekt in Villach-Warmbad. Nun meldet sich auch Baureferent Harald Sobe zu Wort und erklärt den Stand der Dinge.

Rund um das geplante Hochwasserschutzprojekt in Villach-Warmbad wurde in letzter Zeit viel diskutiert. Entlang des Warmen Bachs und der Hungerbach-Quelle sollen künftig umfangreiche Baumaßnahmen Schutz vor Überflutungen bieten – unter anderem sind zwei Rückhaltebecken geplant, um Häuser, Straßen und die Südbahnstrecke vor Starkregen zu schützen. Dieser Plan stößt auf Kritik von verschiedener Seite: Naturschützer protestierten bereits, da sie fürchten, dass das Warmbader Maibachl aufgrund des Rückstaubeckens in der Nähe der ehemaligen Schießstätte austrocknen könnte. Seitens der Politik gab es zuletzt unterschiedliche Signale bezüglich der Projektverantwortung.

Bund gab Auftrag zum Hochwasserschutz

Nachdem sich am 21. Oktober nun auch die Grünen Villach mit Kritik am geplanten Projekt zu Wort gemeldet hatten und „volle Transparenz“ forderten, reagierte nun auch der Villacher Stadtrat und Baureferent Harald Sobe (SPÖ), der bereits 2021 einen Plan für zwei Rückhaltebecken auf der Napoleonswiese und im Bereich des Hungerbachs präsentiert hat. Er erklärt: „Grundsätzlich hat der Bund die Stadt beauftragt, den Hochwasserschutz in Villach sicherzustellen. Die Stadt Villach hat für das Hochwasserschutzprojekt in Warmbad private Firmen beauftragt, die dieses mit Unterstützung der zuständigen Magistratsabteilungen der Stadt eingereicht haben.“

©5 Minuten Baureferent Stadtrat Harald Sobe: „Planung und Einreichung des Projektes verliefen unter Einhaltung größtmöglicher Transparenz.“

Projekt durchläuft nun Prüfungs- und Genehmigungsphase

Im Vorfeld habe es bereits im Jahr 2021 eine Bürgerinformation gegeben, in der das gesamte Projekt umfassend vorgestellt worden sei. „Planung und Einreichung des Projektes verliefen also im Rahmen meiner Zuständigkeit und unter Einhaltung größtmöglicher Transparenz“, so Sobe. Nachdem die Pläne eingereicht wurden, ist der nächste Schritt nach der bereits erfolgten Verhandlung vor Ort die Prüfungs- und Genehmigungsphase durch die Abteilung Anlagenrecht und Umweltschutz. „Für diese zuständiger Referent ist Stadtrat Jabali Adeh, dadurch ist es ihm selbstverständlich möglich, die jeweiligen Akten einzusehen“, so Sobe abschließend.