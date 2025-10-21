„Held von Villach“ und Ortstafel-Anwalt für besonderes Engagement geehrt

Bei der diesjährigen Verleihung des Ferdinand-Berger-Preises stand Kärnten im Mittelpunkt: Alaaeddin Alhalabi, der Held von Villach, und Rechtsanwalt Rudolf Vouk wurden für ihr zivilgesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.

Der Ferdinand-Berger-Preis 2025 geht heuer an zwei Persönlichkeiten aus Kärnten, die auf sehr unterschiedliche Weise Mut und Haltung bewiesen haben: Einer der Preisträger ist der „Held von Villach“ Alaaeddin Alhalabi, der beim Attentat in Villach im Februar 2025 durch sein beherztes Eingreifen den Attentäter stoppen und noch Schlimmeres verhindern konnte. Der zweite Preisträger ist der Kärntner Rechtsanwalt Rudolf Vouk, der sich seit Jahren für die Rechte der slowenischen Minderheit in Kärnten einsetzt und zuletzt rund um den Polizeieinsatz am Gedenkort Peršmanhof aktiv war.

„Wegschauen darf nie eine Lösung sein“

„Wegschauen darf nie eine Lösung sein – das ist die Botschaft, die wir verbreiten wollen“, betont Andreas Kranebitter, wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW), das den Preis vergibt. „In der heutigen Zeit, in der eine schlechte Nachricht die nächste jagt, macht sich oft ein Ohnmachtsgefühl breit“, sagt Kranebitter. „Umso wichtiger ist es, zivilgesellschaftliches Engagement zu beweisen und in Handlungen einen Unterschied zu machen. Das haben Alhalabi und Vouk trotz aller Widrigkeiten getan – und sind uns dadurch Vorbilder.“

Preisverleihung am 23. Oktober

Die feierliche Verleihung findet am 23. Oktober 2025 um 18.30 Uhr im Wappensaal des Wiener Rathauses statt. Standard-Redakteurin Colette Schmidt hält die Laudatio. Anmeldungen sind über die DÖW-Website möglich. Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger sind Christa Zöchling (2018), Uwe Sailer (2018), Michael Köhlmeier (2019), Susanne Scholl (2020), Hans Rauscher (2021), Wilfried Embacher (2022), Petar Rosandić (2023) und Nina Horaczek (2024).

Über den Ferdinand-Berger-Preis: Der von Ernst und René Berger, Sohn und Enkel des 2004 verstorbenen Widerstandskämpfers und ehemaligen KZ-Häftlings Ferdinand Berger, gestiftete Preis wird seit 2018 vom DÖW vergeben. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis geht an Personen, die durch wissenschaftliche oder publizistische Leistungen oder durch besonderes öffentliches Auftreten einen markanten Beitrag gegen Neofaschismus, Rechtsextremismus, Rassismus oder demokratiegefährdendes Verhalten geleistet haben. Die Nominierung erfolgt durch eine Jury, der Paulus Hochgatterer, Andreas Kranebitter, Corinna Milborn, Alexander Mitteräcker, Christine Schindler, Ruth Wodak sowie René und Ernst Berger angehören.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 16:25 Uhr aktualisiert