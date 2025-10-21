Brand in Villach-Land: Schrottpresse fing Feuer

Im Bezirk Villach-Land kam es heute Nachmittag zu einem Schrottpressenbrand auf einem Firmengelände. Die Feuerwehr brachte ihn rasch unter Kontrolle.

Am 21. Oktober brach am frühen Nachmittag in einer Schrottpresse einer Firma im Bezirk Villach-Land aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Glücklicherweise konnte der Brand nach kurzer Zeit von den anwesenden Feuerwehren gelöscht werden, wie die Polizei informierte. Es kam weder zu einem Sachschaden noch wurden Personen verletzt. Im Einsatz standen laut Auskunft der Polizei die Betriebsfeuerwehr der Firma und die Freiwillige Feuerwehr Feistritz an der Drau mit 15 Kräften.