Bildungscampus im Rosental wächst: Nächste Baustufe startet

Mit einem symbolischen Spatenstich wurde am Dienstag die 3. Baustufe des Bildungscampus in St. Jakob im Rosental in Angriff genommen. 3,5 Millionen Euro investiert die Marktgemeinde in die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes.

„Mit dieser Baustufe bündeln wir erstmals Kindergarten und Kinderkrippe unter einem Dach“, führt Bürgermeister Guntram Perdacher (SPÖ) aus. Bereits in den Jahren 2020 und 2023 wurden mit den ersten beiden Baustufen des Campus wesentliche Schritte gesetzt: Die Standorte der Volksschule wurden zusammengeführt und modernisiert, die Mittelschule durch den Schulgemeindeverband Villach ausgebaut und erweitert.

Bildungsangebot für 700 Kinder und Jugendliche

„Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir dieses zukunftsweisende Projekt – das mein Vorgänger initiiert hat – nun finanziell abgesichert und auf Schiene gebracht haben. Somit schaffen wir in der Marktgemeinde ein Bildungsangebot für 700 Kinder und Jugendliche“, so Bürgermeister Perdacher beim Spatenstich. Maßgeblich unterstützt wird das Projekt durch Fördermittel des Landes. „Wenn es um die Bildung unserer Kinder geht, ist jede Investition nicht nur vertretbar – sondern notwendig und richtig“, betont Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) abschließend.