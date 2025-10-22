Baustart für Bahnunterführung in Föderlach erfolgt im Februar 2026

Zwei Eisenbahnkreuzungen an der L59 Föderlacher Straße sollen bald der Vergangenheit angehören. An ihre Stelle tritt eine neue Bahnunterführung. Die Vorarbeiten haben bereits begonnen.

„Die sicherste Eisenbahnkreuzung ist jene, die es nicht gibt. In diesem Sinne freuen wir uns auf das Projekt und die Möglichkeit, hier innerhalb von zwei Jahren zwei Eisenbahnkreuzungen auflassen zu können“, betont Franz Jank, Regionalleiter ÖBB-Infrastruktur AG. Der Baustart für die Hauptarbeiten der neuen Bahnunterführung an der L59 Föderlacher Straße erfolgt im Februar 2026. Die Investitionskosten betragen rund 22 Millionen Euro.

©ÖBB/Poltnigg und Klammer ZT So wird die geplante Bahnunterführung in Föderlach aussehen.

„Föderlach wenn möglich großräumig umfahren“

„Durch eine geplante Baustellenlogistik und Verkehrsleitung werden die Einschränkungen für den Straßenverkehr so gering wie möglich gehalten“, betont Jank weiters. „Wegen des neuen Fahrplanes ab Dezember 2025 und des laufenden Baustellenbetriebes ab 2026 ersuchen wir die Eisenbahnkreuzung in Föderlach wenn möglich großräumig zu umfahren.“ Während der einzelnen Bauphasen wird der Verkehr über bestehende Straßen bzw. provisorische Umleitungen geführt. Dadurch bleibt die Erreichbarkeit für Anrainer durchgehend gewährleistet.

Das ist geplant

Für die Umsetzung der neuen Unterführung wird die Landesstraße L 59 vor der bestehenden Eisenbahnkreuzung direkt nördlich der Bahn Richtung Westen vorbeigeführt und westlich des Bahnhofes über eine Unterführung wieder in die L 59 (Richtung Faaker See) zurückgeleitet. Ein neuer Kreisverkehr im Süden entsteht, der auch die neu zu bauende Dueler Straße und die Dorfplatzstraße einbindet. Durch niveaufreie Querung mit Geh-/Radweg und Kreisverkehr sowie der Auflassung der Eisenbahnkreuzungen verbessert sich der Verkehrsfluss für alle.

Gruber: „Wichtiger Schritt“

Das Projekt wird von den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten umgesetzt. „Durch die neue Unterführung der Landesstraße, die damit verbundene Auflösung der bisherigen Eisenbahnkreuzungen und durch begleitende Maßnahmen für Radfahrer und Fußgänger wird ein wichtiger Schritt hin zu mehr Verkehrssicherheit und einem flüssigeren Verkehrsablauf im Bereich der Bahnstrecke gesetzt“, führt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) aus und Wernbergs Bürgermeisterin Doris Liposcheck (SPÖ) ergänzt: „Die Errichtung der Unterführung vermeidet zukünftig lange Wartezeiten und ermöglicht einen durchgehenden und ungehinderten Verkehrsfluss, welches bisher für Probleme im Alltagsverkehr gesorgt hat. Die langen Rückstaus und Wartezeiten gehören bald der Vergangenheit an.“

©ÖBB/Gerhard Kampitsch Am Foto: ÖBB-Regionalmanager Franz Jank, Bürgermeisterin Doris Liposchek und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (v.l.)

Arbeiten bei laufendem Bahnbetrieb

Damit während der Bauarbeiten der Zugverkehr auf der Bahnstrecke Klagenfurt – Villach ohne Einschränkungen möglich ist, wird bei laufendem Betrieb gearbeitet. Bis auf einzelne Gleissperren wird der Bahnbetrieb uneingeschränkt aufrecht bleiben. Die beiden Eisenbahnkreuzungen Duel und Föderlach bleiben bis zur Inbetriebnahme der Unterführung in Betrieb.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 12:48 Uhr aktualisiert