„Kärnten radelt“: Villach siegt zum dritten Mal in Folge

Die Villacher treten kärntenweit am fleißigsten in die Pedale! Auch 2025 holt die Draustadt den Sieg in der Städtewertung der Aktion „Kärnten radelt“. 425 Radfahrer aus Villach nahmen heuer an der Aktion teil.

425 begeisterte Villacher traten heuer zwischen Frühjahr und Herbst kräftig in die Pedale und legten gemeinsam über 430.000 Kilometer zurück – ein beeindruckendes Ergebnis, das Villach erneut den Sieg in der Städtewertung sichert. Nach den Erfolgen 2023 und 2024 ist das bereits der dritte Triumph in Serie. Bürgermeister Günther Albel zeigt sich erfreut über den erneuten Erfolg: „Villach hat die Bedeutung des Radfahrens für eine zeitgemäße Stadt-Mobilität längst erkannt. Jahr für Jahr werden Radwege ausgebaut und die Rahmenbedingungen verbessert. Das Ergebnis von ‚Kärnten radelt‘ zeigt erfreulicherweise, dass unser Angebot angenommen wird.“

Doppelsieg für Villach

Auch persönlich durfte sich Villachs Stadtoberhaupt über einen Erfolg freuen: Günther Albel gewann die Bürgermeister-Wertung, gemeinsam mit Silvia Häusl-Benz (Bürgermeisterin von Pörtschach) und Stefan Burger (Vizebürgermeister von Reißeck). „Dass ich diese Challenge gewonnen habe, freut mich. Ich glaube, dass man mit gutem Beispiel vorangehen – oder in diesem Fall voran radeln soll. Der Sieg ist zugleich auch Motivation für die Challenge im nächsten Jahr“, so Albel.

Villacher Betrieb siegt ebenfalls

Neben der Stadt und dem Bürgermeister darf sich auch ein Villacher Unternehmen über Platz eins freuen: Die Belegschaft von „3M Precision Grinding“ sicherte sich den Sieg in der Kategorie „Betriebe über 250 Mitarbeiter“ – und trug damit zusätzlich zum starken Villacher Gesamtergebnis bei.

Radfahren als gelebte Mobilität

Die Aktion „Kärnten radelt“ ist eine Initiative des Landes Kärnten und soll möglichst viele Menschen zum Radfahren motivieren – egal ob im Alltag oder in der Freizeit. Mitmachen können Einzelpersonen, Schulen, Vereine, Gemeinden und Unternehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 15:17 Uhr aktualisiert