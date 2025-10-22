„Alle haben Freude an ihrer Arbeit“: Schüler rocken Hotel Voco

50 Schüler aus dem Maturalehrgang der Hotelfachschule rocken drei Tage lang das Hotel Voco in der Draustadt und übernahmen dort den Betrieb, das Personal wurde in dieser Zeit zum größten Teil auf Urlaub geschickt.

Aber nicht nur als Hoteldirektor, Küchenpersonal, Servicepersonal oder Zimmerservice bewiesen die Schüler großes Talent, einige bewiesen sogar journalistisches Talent. So verfassten Nicolas Lausegger, in seiner Rolle als Direktor tätig, gemeinsam mit Leonie Santner, in der Rolle der „Presselady“ und weitere Kollegen für 5 Minuten, einen Bericht über ihre Tätigkeit und Eindrücke in der Zeit, als sie das Hotel führten.

Eindrücke nach zwei Tagen

„Zwei Tage liegen nun hinter uns. Zwei spannende, lehrreiche und unglaublich abwechslungsreiche Tage im Hotel Voco. Schon von Beginn an war zu spüren, wie wichtig Teamarbeit hier ist. Wir alle arbeiten eng zusammen, unterstützen uns gegenseitig und tauschen uns regelmäßig aus. Mehrmals am Tag treffen sich die Abteilungsleiter, um den Ablauf zu besprechen, Ideen zu teilen und gemeinsam Lösungen zu finden“, so Leonie.

©Leonie Santner Leonie Santner (Marketing Leitung) und Nicolas Lausegger (Direktor) freuen sich auf das Galadinner am Mittwochabend.

„Alle haben Freude an ihrer Arbeit“

„Die Stimmung im Team ist großartig. Jeder bringt sich mit viel Engagement ein, und man merkt, dass alle wirklich Freude an ihrer Arbeit haben. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel Organisation, Kreativität und Herzblut in jedem Bereich steckt. Auch im Marketing gibt es tolle Erfolge: Täglich mehrere Pressetermine, eine laufende Gala-Planung und fast 120.000 Aufrufe auf unseren Social-Media-Kanälen zeigen, dass unsere Arbeit Wirkung zeigt und Interesse weckt. Nach zwei intensiven Tagen können wir stolz sagen: Wir sind ein starkes Team, das mit Motivation und Begeisterung in den letzten Tag startet. Die Erfahrung, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und echte Hotelatmosphäre zu erleben, ist einfach einzigartig. Wir würden es immer wieder so machen“, betont Leonie abschließend.

Idee reifte fünf Jahre lang

Seit fünf Jahren schwärmt Initiator Nicolas Lausegger von einer Idee, die nun endlich Wirklichkeit geworden ist: Schüler dürfen das Hotel Voco Villach für mehrere Tage selbst führen. Mit großem Engagement, viel Teamgeist und der Unterstützung von Direktorin Birgit Pipp sowie Hoteldirektor Christopher Zavodnik ist das außergewöhnliche Schulprojekt nun Realität.

Intensive Vorbereitungen für das Galadinner

Bereits an den ersten beiden Tagen zeigten die angehenden Touristiker, wie professionell sie arbeiten. Ob Rezeption, Service, Küche, Etage oder Marketing – in jeder Abteilung herrscht Motivation, Verantwortungsbewusstsein und Begeisterung. Der zweite Tag war besonders ereignisreich: sieben Veranstaltungen, zahlreiche Pressegespräche und intensive Vorbereitungen für den großen Höhepunkt der Woche – das Galadinner am Mittwochabend. Dabei werden rund 100 Gäste erwartet, und das gesamte Team fiebert dem Moment entgegen, endlich das aufwendig geplante Fünfgänge Menü zu präsentieren.

©Leonie Santner Fee Luh und Nina Brabänder in der Küche ©Leonie Santner Stefanie Millonig und Magdalena Wallner sind für den Service zuständig. ©Leonie Santner ©Leonie Santner

Zahlreiche Aufrufe auf Social Media

Besonders stolz ist das Marketing-Team, das innerhalb einer Woche mit 150.000 Aufrufen auf Social Media beeindruckende Reichweite erzielt hat. Hoteldirektor Zavodnik ist jedenfalls begeistert: „Das Fazit nach drei Tagen fällt eindeutig aus: ein voller Erfolg. Das Projekt zeigt, wie viel Herzblut, Professionalität und Zusammenhalt in den jungen Talenten steckt. Mit so viel Begeisterung und Einsatz dürfen wir uns auf ein unvergessliches Finale beim Gala Dinner freuen“.