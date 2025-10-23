Am Wochenende: Villach will im Auswärtsdoppel punkten

Am Freitag (19.45 Uhr) gastieren die Villacher beim formstarken HC Pustertal in der Intercable-Arena, am Samstag (17.30 Uhr) folgt das Duell gegen den HC Innsbruck in der TIWAG-Arena. Der VSV belegt derzeit Tabellenplatz 6 in der win2day ICE Hockey League – punktgleich mit Bozen, Graz und Salzburg (je 21 Punkte).

Solide Formkurve

Nach zwölf Spielen verbuchen die Adler sechs Siege, vier Niederlagen, einen Sieg und eine Niederlage nach Verlängerung. Mit einem Torverhältnis von 43:40 (+3) zeigt sich die Formkurve solide. In den letzten fünf Spielen holten die Blau-Weißen zwei Siege, einen Erfolg nach Verlängerung und zwei Niederlagen, was in der Formtabelle Platz sieben bedeutet.

Das Duell mit Pustertal

Gegen den HC Pustertal ist das direkte Duell aktuell ausgeglichen: Beide Teams gewannen je fünf der letzten zehn Begegnungen. Die Südtiroler befinden sich in starker Form und liegen mit 24 Punkten auf Tabellenrang 2. Mit nur 23 Gegentoren bei 38 Treffern stellt Pustertal die zweitbeste Defensive der Liga. In den letzten fünf Spielen holte das Team drei Siege, einen Sieg nach Verlängerung und eine Niederlage nach Verlängerung. Topscorer Cole Bardreau (8 Tore, 11 Assists) und Henry Bowlby (10 Tore, 5 Assists) sorgen in der Offensive für Gefahr, während Goalie Edward Pasquale mit einer Fangquote von über 92 Prozent zu den sichersten Rückhalten der Liga zählt.

Das Duell mit Innsbruck

Am Samstag trifft der VSV auf den HC Innsbruck, derzeit Tabellenplatz 11. Die Tiroler kämpfen nach einem Umbruch mit 15 Neuzugängen um Stabilität: nach 11 Spielen haben die Tiroler lediglich einen Sieg, sieben Niederlagen, zwei Siege nach Verlängerung und eine Niederlage nach Verlängerung auf dem Konto. Mit 28 erzielten Toren und 53 Gegentreffern ergibt sich ein klares Minus von −25. Die Bilanz spricht klar für Villach: In den letzten zehn Duellen siegten die Adler siebenmal, zuletzt am 11. Oktober mit 5:1. Auch das letzte Auswärtsspiel in Innsbruck entschieden die Kärntner mit 5:4 nach Verlängerung für sich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 06:48 Uhr aktualisiert