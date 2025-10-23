Skip to content
Wurzenpass
23/10/2025
Am Wochenende

Nationalfeiertag-Spezial: „Rad- und Kette“-Paraden im Bunkermuseum

Zum Nationalfeiertag erwartet die Besucher im Bunkermuseum Wurzenpass ein besonderes Highlight: Am 25. und 26. Oktober rollen historische Panzer und Militärfahrzeug-Oldtimer mehrmals täglich über das Gelände.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Bunkermuseums wurde ein umfangreiches Programm vorbereitet. Neben den eindrucksvollen Fahrzeugvorführungen sorgen Flugshows mit Modellhubschraubern für zusätzliche Action.

Versorgung vor Ort

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: In der Feldküche gibt’s das legendäre „Kanonen-Gulasch“, Frankfurter und als vegane Alternative „Chili sin carne“. Getränke stehen bereit. Wer am Nationalfeiertag keine Zeit hat, kann das gleiche Spezial-Programm bereits am Samstag, dem 25. Oktober, erleben. Die Saison endet am 31. Oktober 2025.

Tipp zur Anreise

Die Besucher werden gebeten, direkt bis zum Großparkplatz beim Grenzübergang Wurzenpass zu fahren. Von dort bringen Gratis-Shuttlebusse die Gäste bequem zum Museumsparkplatz. Das Bunkermuseum Wurzenpass zeigt auf einzigartige Weise Österreichs größte zusammenhängende Sperrstellung aus dem „Kalten Krieg“ (1962–2002) – mit sieben Bunkern, weitläufigen Verbindungsgängen und originalen Waffensystemen.

Das Besucher haben sogar die Möglichkeit bei der Parade mitzufahren.
