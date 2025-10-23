Benefiz-Event in Villach: Stars engagieren sich für krankes Mädchen

Auf der Bühne standen zahlreiche bekannte Künstler: Chiara (bekannt als Duettpartnerin von Peter Maffay in der Tabaluga-Show), Gary Howard („The Voice of Only You“ von den Flying Pickets), Udo Wenders, Buzgi und Ivano Albano sorgten für musikalische Highlights. Martin Hoi beeindruckte mit einer außergewöhnlichen Kraftleistung, indem er zwei Bratpfannen in Rekordzeit zu Vasen rollte. Für humorvolle Momente sorgte der fidele Mölltaler bei einer „Audienz beim Kaiser Schurly“.

Vielfältiges Programm

Auch der Sport kam nicht zu kurz: Herbert Hohenberger, Marco Pewal und die Eishockeyspieler Nick Hutchinson und Johannes Tschurnig traten kräftig in die Pedale – und das für den guten Zweck. Das Stylingstudio Katzdobler verzauberte zudem zwei Models mit beeindruckenden Makeovers. Durch den Abend führte die Moderatorin Eva Mion. Mit Losverkauf, Getränkespenden, einem 500-Euro-Scheck sowie Kilometergeld von Körperkult kam eine Summe von 1.375 Euro zusammen, die direkt der jungen Kärntnerin zugutekommt.

19-jähriges Mädchen leidet an einer seltenen Krankheit

Das Mädchen wurde mit Galactosämie geboren – einer Erkrankung, bei der der Leber ein wichtiges Enzym zur Entgiftung fehlt. Die Folgen sind kognitive Einschränkungen, Probleme im Knochenstoffwechsel und hormonelle Störungen. Ihre Ernährung muss streng biologisch, vollwertig und frei von Zusatzstoffen sein – auch Pflegeprodukte dürfen keine belastenden Inhaltsstoffe enthalten. Fehler in der Ernährung können schwere Folgen wie innere Blutungen haben.

Ihr größter Wunsch: Kindergartenhelferin werden

Trotz dieser Herausforderungen kämpft sich die junge Frau tapfer durchs Leben. Durch verschiedene Therapien wie Reflexintegration, Reittherapie und Mathematiknachhilfe konnte sie bereits große Fortschritte machen. Mithilfe eines Tesla-Oszillators, der die Zellspannung erhöht, wird ihr weiterer gesundheitlicher Fortschritt unterstützt. Ihr größter Wunsch: eines Tages als Helferin in einem Kindergarten arbeiten zu dürfen – auch wenn gesetzliche Hürden das derzeit verhindern. Mit diesem Gerät kann das Mädchen selbst täglich alle Meridane, Chakren und sämtliche Organe sowie den Gehirnbereich therapieren, um vielleicht doch noch wenigstens die einjährige Ausbildung zu machen, um in ihrem Wunschberuf arbeiten zu können. Der Club der 50er beteiligt sich mit einer Spende von 1140 Euro bei der Anschaffung des Gerätes.