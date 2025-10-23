Kärntner mit ganz viel Herz: Moritz Oitzinger stirbt mit nur 29

Lebensfroh, gut gelaunt und engagiert: So haben die meisten Moritz Oitzinger in Erinnerung. Nun heißt es jedoch Abschied nehmen. Der erst 29-jährige Kärntner ist seiner Krankheit erlegen.

„Du hast gekämpft, gelacht, geliebt – mit einem Herzen, das größer war, als das Leben selbst. Für die Kinder warst du ein Held, für uns ein Freund, für alle ein Vorbild„, steht am Partezettel von Moritz Oitzinger geschrieben. Nur 29 Jahre alt ist der Kärntner geworden, der sich sowohl als Lehrkraft in der Sportmittelschule Lind, als auch in diversen Sport- und Kulturvereinen engagierte. Am vergangenen Sonntag, dem 19. Oktober 2025, hat er nun den Kampf gegen seine Krankheit verloren. Die Nachricht ist für viele ein Schock.

„Ein letztes Spiel für dich“

Das Begräbnis findet am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, um 14 Uhr, am Waldfriedhof Fürnitz statt. Eine persönliche Abschiednahme ist außerdem am Montag, dem 27. Oktober 2025, im Rahmen eines gemeinsamen Betens möglich. Zudem lädt der ASKÖ FC Riegersdorf zu einem Abschiedsspiel am 26. Oktober. „Ein letztes Spiel für dich – in Erinnerung an deine Leidenschaft, deinen Teamgeist und die gemeinsamen Momente“, erklären die Vereinsmitglieder, die Moritz‘ Freunde, Familie und Wegbegleiter herzlich einladen, gemeinsam Abschied zu nehmen und ihn auf dem Platz zu ehren, den er so geliebt hat.

