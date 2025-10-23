Alkolenkerin (35) verletzt: Regen und Streit lösen Unfall in Villach aus

Donnerstagabend ist eine 35-jährige Villacherin betrunken mit ihrem Auto verunfallt, nachdem sie auf der regennassen Fahrbahn und wegen eines Streits mit ihrem Beifahrer die Kontrolle über das Auto verloren hatte.

Eine 35-jährige Villacherin war Donnerstagabend, am 23. Oktober 2025 um 19.12 Uhr, mit ihrem Auto auf der Pestalozzistraße in Richtung Steinwender Straße unterwegs. Wie die Polizei berichtet, dürfte beim Rechtseinbiegen dann aber eine Kombination aus der regennassen Fahrbahn und dem Streit mit ihrem Beifahrer dazu geführt haben, dass sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und die Leitschiene touchierte.

Führerschein weg, Anzeige raus

Sie wurde leicht verletzt, während ihr Beifahrer unverletzt blieb. Zudem wurden Auto und Leitschiene schwer beschädigt, so die Polizei. Sie wurde mit der Rettung ins LKH nach Klagenfurt gebracht. Da ein Alkomattest bei der Fahrerin positiv verlief, musste sie noch an Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben. Zudem wird sie angezeigt.