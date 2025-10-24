Nach Brandserie: Prozess gegen Feuerwehrmann geht in nächste Runde

Nach einer Brandserie in Bad Bleiberg im Bezirk Villach-Land muss sich ein 24-Jähriger kommende Woche erneut wegen des Verdachts der Brandstiftung vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten.

Nach einer Brandserie in Bad Bleiberg muss sich ein 24-Jähriger wegen des Verdachts der Brandstiftung vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Der Angeklagte, der selbst ein Feuerwehrmann ist, steht unter dem Verdacht, zwischen 2023 und 2024 sieben Brände verursacht zu haben. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Feuerwehrmann erneut vor Gericht

Bereits im Sommer hat es zwei Verhandlungsrunden gegeben. Zu einem Urteil kam es jedoch nicht. Der Prozess wurde vertagt. Wie nun aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel hervorgeht, wird er am kommenden Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, fortgesetzt. Als Richterin fungiert Claudia Bandion-Ortner.