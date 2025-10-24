TV-Auftritte und Co.: Bekannter Mental-Suggesteur kommt nach Villach

Ein besonderer "Zauberer" ist heute, am 24. Oktober 2025, im Congress Center Villach ab 19.30 Uhr zu Gast. Franz Wruss - auch genannt „Don Franco“ - will in einem Vortrag die Realität im Kopf erklären.

„Das Leben wird durch die Kraft der Gedanken bestimmt“, ist Franz Wruss' Devise.

Franz Wruss ist durch zahlreiche aufsehenerregende TV-Auftritte bekannt. Seine Methode wurde bereits bei einer langen Liste von psychischen und körperlichen Erkrankungen erfolgreich angewandt. „Referenzen“ können auch auf seiner Homepage nachgelesen werden.

Kraft der Gedanken

Im Vortrag zeigt Franz Wruss, wie der Mensch durch die Kraft der Gedanken sein Leben bestimmen kann. Wruss: „Jeder Besucher kann Anregungen und neue Erkenntnisse mitnehmen, um sein Leben in Zukunft besser gestalten zu können.“ Seine Live-Suggestionen sind übrigens ein Highlight jeder Veranstaltung.