Erfolgreicher Schulversuch wird nicht der letzte sein

Nach der gelungenen Praxisarbeit von 48 Schülern der Hotelfachschule im Hotel „Voco“ ist der Direktor Christopher Zavodnik auch in Zukunft bereit, die Türen seines Betriebes für ähnliche Versuche offenzuhalten.

Die „Presselady“ der Schule, Leonie Santner, die den Medienrummel rund um das Projekt hervorragend koordiniert hatte, bringt es noch ein Mal zusammengefasst auf den Punkt: Wie fühlt es sich an, ein ganzes Hotel zu leiten? Diese Frage konnten 48 Schüler der Kärntner Tourismusschule in Villach in den vergangenen drei Tagen hautnah beantworten. Vom 20. bis 22. Oktober übernahmen sie im Hotel voco Villach zentrale Aufgaben: an der Rezeption, im Service, auf der Etage, in der Küche, im Bankettbereich und im Marketing.

360 Restaurantgäste wurden betreut

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 270 Gäste wurden ein- und ausgecheckt, 310 Zimmer gereinigt, 360 Bankettgäste betreut und 370 Restaurantgäste bewirtet. Das Projekt zeigte eindrucksvoll, wie viel Professionalität, Organisationstalent und Teamgeist die Schüler in kürzester Zeit entwickeln können.

Großartige Unterstützung

Unterstützt wurden sie von Direktorin Birgit Pipp und Hoteldirektor Christopher Zavodnik, die den jungen Nachwuchshoteliers mit Rat und Tat zur Seite standen. Die Idee zu diesem außergewöhnlichen Projekt stammt von Schulsprecher Nicolas Lausegger, der schon seit fünf Jahren davon träumt, dass Schüler ein Hotel eigenständig führen dürfen – und nun wurde dieser Traum endlich Realität.

©Leonie Santner Für Schulsprecher Nicolas Lausegger ging ein Traum in Erfüllung.

Höhepunkt war das Galadinner

Ein besonderer Höhepunkt war die Gala am Mittwochabend. Rund 100 Gäste, darunter Bürgermeister Günther Albel, Vizebürgermeisterin Katholnig, Region-Villach-Geschäftsführer Overs und Wirtschaftskammer-Obmann Stefan Sternad, genossen ein fünfgängiges Menü, das die Schülerinnen und Schüler selbst kreiert und serviert hatten. Die Stimmung war ausgelassen, der Stolz spürbar, und der Applaus wollte kaum enden. Auch online erzielte das Projekt große Aufmerksamkeit: Der Projekt-Account erreichte in nur einer Woche über 150.000 Aufrufe, sodass die Begeisterung weit über das Hotel hinaus sichtbar wurde.

Eine unvergessliche Erfahrung

Die drei Tage im Hotel voco Villach waren für alle Beteiligten eine intensive, lehrreiche und unvergessliche Erfahrung. Das Projekt zeigte, wie Verantwortung, Engagement und Teamarbeit junge Menschen wachsen lassen – und machte deutlich, dass Theorie und Praxis Hand in Hand gehen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 15:16 Uhr aktualisiert