Baustellen in Villach: Glasfaser-Ausbau bringt Verkehr ins Stocken

Der Glasfaser-Ausbau sorgt in Villach für schnelleres Internet – allerdings auch für vorübergehende Verkehrsbehinderungen. Mehrere Straßenabschnitte sind bis Mitte Dezember betroffen.

Der laufende Glasfaser-Ausbau bringt den Villachern künftig schnelleres Internet, sorgt derzeit aber für langsameren Verkehr. Zwischen 27. Oktober und 12. Dezember kommt es in mehreren Straßenbereichen zu Behinderungen.

Betroffen sind folgende Abschnitte: 10.-Oktober-Straße: Vom Kreuzungsbereich Peraustraße bis zur Pestalozzistraße .

Vom Kreuzungsbereich bis zur . Italiener Straße: Zwischen Objekt Nr. 34 und dem Kreuzungsbereich Steinwenderstraße / Richard-Wagner-Straße , sowie weiter bis Objekt Nr. 58 .

Zwischen und dem Kreuzungsbereich , sowie weiter bis . Richard-Wagner-Straße: Vom Kreuzungsbereich Italiener Straße bis Objekt Nr. 8 .

Vom Kreuzungsbereich bis . Pestalozzistraße: Zwischen Objekt Nr. 12 und Nr. 16.

Umleitung wird eingerichtet

Aufgrund der Arbeiten gilt ein Fahrverbot von der Pestalozzistraße in die 10.-Oktober-Straße – allerdings nur in Fahrtrichtung Osten. Eine Umleitungsstrecke über Hausergasse und Peraustraße wird eingerichtet.

Sanierungsarbeiten

Zusätzlich führen Sanierungsarbeiten nach einem Wasserrohrbruch auf der B84 Faakersee Straße (Egger Seeuferstraße) vom 27. Oktober bis 7. November zu weiteren Verkehrsbehinderungen.