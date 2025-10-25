Wieder Wohnungsbrand in Villach: Frau aus verrauchter Wohnung gerettet

In der Nacht auf Samstag brach in der Villacher Innenstadt ein Brand in einem Mehrparteienhaus aus. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest: Es befand sich noch jemand in der verrauchten Wohnung.

Vor wenigen Tagen kam es in Villach-Perau zu einem Küchenbrand, in der Nacht auf den 25. Oktober heulten die Sirenen in der Innenstadt: Gegen 1:16 Uhr meldete ein aufmerksamer Mieter eines Mehrparteienhauses in der Villacher Innenstadt, dass in einer Wohnung im zweiten Stock Rauchmelder ausgelöst haben und Brandgeruch wahrnehmbar sei, wie die Hauptfeuerwache Villach informiert.

Über den Nachbarbalkon in die Brandwohnung

Daraufhin alarmierte die Feuerwehrleitstelle Villach die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwillige Feuerwehr Judendorf. Beim Eintreffen des ersten Löschzuges der Hauptfeuerwache Villach der Schreck: Nach einer Erkundung gingen die Florianis davon aus, dass sich noch Personen hinter der versperrten Wohnungstüre befanden. „Während bereits der hydraulische Türöffner vorbereitet wurde, gelang es den Einsatzkräften, über den Nachbarbalkon in die betroffene Wohnung vorzudringen und die Türe von innen zu öffnen“, schildert Einsatzleiter OBI Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach.

Frau schlief im Schlafzimmer

Und tatsächlich: Im Schlafzimmer fanden die Einsatzkräfte eine schlafende Frau vor, die umgehend dem Feuerwehrarzt sowie dem Roten Kreuz zur weiteren Untersuchung übergeben wurde. „Sie blieb glücklicherweise unverletzt und konnte in ihrer Wohnung verbleiben“, zeigt sich die Hauptfeuerwache Villach erleichtert. Als Ursache für die Rauchentwicklung wurden einmal mehr angebrannte Speisen am Herd festgestellt. „Diese wurden entfernt, die Wohnung anschließend mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei geblasen“, erklärt die Feuerwehr.

„Heimrauchmelder retten Leben“

Die mitalarmierte FF Judendorf konnte nach kurzer Zeit wieder einrücken. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz des Löschzuges der Hauptfeuerwache Villach mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften beendet. „Wieder ein Beispiel dafür, wie wichtig funktionierende Heimrauchmelder sind – sie retten Leben und verhindern größeren Schaden“, so Regenfelder abschließend.