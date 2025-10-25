VSV verspielt 3:1-Führung – bittere Pleite in Overtime

Am Freitagabend (24. Oktober) gastierten die Villacher Adler beim formstarken HC Pustertal. VSV-Fans erwartete ein bitterer Abend. Nach einer 3:1-Führung verloren die Adler schlussendlich 3:4 in der Overtime.

Torreiches Mitteldrittel

Nach einem torlosen ersten Drittel sorgte Nick Hutchison (25.) für die verdiente Villacher Führung. Im verrückten Mittelabschnitt fielen dann gleich vier Treffer in sieben Minuten: Erst glich Di Tomaso (36.) glücklich für die Pustertaler Wölfe aus, ehe der VSV dank eines Doppelschlags von Kevin Hancock (36.) und Adam Helewka (36.) mit 3:1 davonzog. Kurz vor der Pause gelang Rueschhoff (40.) jedoch der Anschlusstreffer. Im Schlussdrittel verteidigten die Kärntner lange geschickt, ließen jedoch in den letzten Minuten zu stark nach. Saracino (59.) staubte kurz vor der Schlusssirene zum 3:3 ab. In der Overtime traf schließlich JC Lipon (63.) aus spitzem Winkel zum Sieg für die Südtiroler.

©Foppa Iwan/HC Pusterta Der HC Pustertal schoss sich in der Overtime zum Sieg gegen den VSV.

Nächstes Spiel steht bereits bevor

Damit vergab der VSV nach einer starken Anfangsphase einen Auswärtssieg und muss sich mit einem Zähler begnügen – während Pustertal zwei Punkte feiert. Heute Abend (17.30 Uhr) folgt das Duell gegen den HC Innsbruck in der TIWAG-Arena.