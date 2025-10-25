Der städtische Kindergarten im Technologiepark Villach (tpv) wurde am Freitag im Rahmen eines Herbstfestes mit dem Gütesiegel „Gesunde Küche“ ausgezeichnet. Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) überreichte die Auszeichnung an Kindergartenleiterin Birgit Moser sowie das Küchenteam Jasmin Brunner und Patrick Kaufmann.

63 Betriebe in Kärnten tragen „Gesunde Küche“-Siegel

Der Kindergarten tpv wurde vor rund einem Jahr eröffnet und ist damit der jüngste städtische Kindergarten Villachs. Mit der Zertifizierung reiht er sich in die Liste der mittlerweile 63 Betriebe in Kärnten ein, die das Gütesiegel tragen – darunter auch Schulen, Pflegeheime und Betriebskantinen. Wie alle zertifizierten Einrichtungen wird auch der Kindergarten tpv künftig jährlich auditiert, um die hohen Standards der „Gesunden Küche“ zu sichern.

Biologisch, frisch und ausgewogen

„Täglich werden im Kindergarten tpv rund 180 frische und ausgewogene Mahlzeiten zubereitet“, erklärte Prettner. Insgesamt kochen die städtischen Betriebe in Villach rund 1.400 Portionen pro Tag nach den Kriterien der „Gesunden Küche“ – das entspricht über 328.000 Mahlzeiten pro Jahr. Ein Schwerpunkt liegt auf biologischen Lebensmitteln: Mehr als 60 Prozent der verwendeten Produkte stammen aus biologischem Anbau. Damit gilt Villach laut Prettner seit Jahren als Vorreiter in Kärnten bei nachhaltiger Gemeinschaftsverpflegung.„Gesunde und nachhaltige Ernährung soll in allen Lebensphasen selbstverständlich sein“, betont Prettner und lobt abschließend das große Engagement der Stadt Villach in diesem Bereich.