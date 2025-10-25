Neues Bildungszentrum Rosegg eröffnet: Auch die Kinder durften mitreden

Nach umfassender Sanierung und Erweiterung ist es so weit: In Rosegg wurde das neue Bildungszentrum eröffnet. Bei der Gestaltung durften auch die Kinder mitreden.

Bei der Neueröffnung des Bildungszentrums in Rosegg waren Vertreter der Gemeinde, des Architekturbüros und der Politik anwesend.

In Rosegg wurde am Freitag, den 24. Oktober, das neue Bildungszentrum feierlich eröffnet. Nach umfassenden Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten stehen nun eine modernisierte Volksschule mit Ganztagesbetreuung und ein dreigruppiger Kindergarten für insgesamt rund 130 Kinder zur Verfügung. In der Schule werden derzeit sieben Klassen zweisprachig unterrichtet.

Kinder halfen bei der Gestaltung mit

Das Projekt wurde vom Architekturbüro ARCH + MORE gemeinsam mit lenaplan Landschaftsarchitektur umgesetzt. „Besonderer Wert wurde auf Beteiligung gelegt: Kinder, Pädagoginnen und Gemeindemitarbeiter wurden in Workshops aktiv in die Gestaltung einbezogen, um die gebaute Umwelt erlebbar und greifbar zu machen“, heißt es seitens des Landes Kärnten.

©Büro LR Fellner 130 Kinder werden bald im neuen Bildungszentrum Rosegg lernen.

4,1 Millionen Euro für neues Bildungszentrum

Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei rund 4,1 Millionen Euro. Unterstützt wurde der Bau unter anderem durch 2,4 Millionen Euro Fördermittel aus dem Kärntner Bildungsbaufonds (K-BBF) und dem Regionalfonds. Das neue Bildungszentrum versteht sich auch als Pilotprojekt für Baukulturvermittlung in Schulen und im öffentlichen Raum. Ziel ist es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene stärker für die Bedeutung der gebauten Umwelt zu sensibilisieren.

Politiker bei Eröffnung dabei

Bei der Eröffnung waren unter anderem Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), Bürgermeister Franz Richau, die Landtagsabgeordneten Markus di Bernardo und Stefanie Ofner sowie Direktor Marijan Smid anwesend. „Ich freue mich, hier heute schon in strahlende Kinderaugen zu schauen. Ihr konntet selbst den Außenbereich des Bildungszentrums mitgestalten, und das ist euch außerordentlich gut gelungen.“, sagte Fellner.