13 Paar neue Laufschuhe für Jugendliche: Sportliche Initiative mit Herz

Im Rahmen des Familienlaufs beim Crux Lauf Villach konnten Spenden gesammelt werden, die - gemeinsam mit weiteren Beiträgen von Soldaten mit Herz und Hervis Villach Atrio – den Kauf von 13 hochwertigen Laufschuhen ermöglichten.

Diese wurden nun an alle Kinder und Jugendlichen der Jugendwohngemeinschaft Contraste in Villach-Warmbad übergeben.

Für jeden das passende Modell

Um sicherzustellen, dass jedes Paar auch wirklich passt, wurden im Vorfeld die Schuhgrößen aller Bewohner erhoben. So konnte für jedes Kind und jeden Jugendlichen das passende Modell mit Unterstützung von Emanuel Raugna, Filialleiter von Hervis Villach Atrio, ausgewählt werden – individuell, wertschätzend und mit Liebe zum Detail, heißt es in einer Aussendung. Für John Patrick Platzer, Präsident von Soldaten mit Herz, steht diese Zusammenarbeit sinnbildlich für das, was soziales Engagement bewirken kann: „Der Crux Lauf ist weit mehr als ein sportliches Event – er bringt Menschen in Bewegung und schafft Gemeinschaft. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat mitgeholfen, Kindern Freude und Selbstvertrauen zu schenken. Genau das ist es, was Soldaten mit Herz ausmacht: gemeinsam handeln, um Leben zu bewegen.“

„Bewegung schenkt Freiheit und Mut, Neues auszuprobieren“

Auch Marcus Mitzner, Organisator des Crux Laufs, zeigt sich dankbar für die erfolgreiche Kooperation: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Soldaten mit Herz einen Partner haben, der den sozialen Gedanken unserer Veranstaltung lebt. Der Crux Lauf soll nicht nur sportliche Leistung feiern, sondern auch zeigen, was entsteht, wenn Menschen füreinander da sind. Das ist echte Bewegung – im Kopf und im Herzen.“ Katharina Langer, Leiterin der Jugendwohngemeinschaft Contraste Villach-Warmbad, nahm die Schuhe stellvertretend entgegen und bedankte sich herzlich: „Diese Unterstützung bedeutet für unsere Jugendlichen unglaublich viel. Bewegung schenkt Freiheit und Mut, Neues auszuprobieren. Es ist schön zu wissen, dass es Organisationen gibt, die mit so viel Herz und persönlichem Einsatz Kindern Chancen eröffnen und das Wohl junger Menschen in den Mittelpunkt stellen.“ Auch im kommenden Jahr wird Soldaten mit Herz wieder Partner des Crux Laufs Villach sein, „um gemeinsam Gutes zu bewegen und weiterhin Kinder und Jugendliche mit Freude, Motivation und neuen Perspektiven zu unterstützen“, sind sich Platzer und Mitzner einig.

