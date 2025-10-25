Crash in Nötsch: Einsatzkräfte rückten aus

Heute hat es in Nötsch gekracht. Eine 5-Minuten Leserin wandte sich mit der Information, dass es einen Unfall gegeben hat, an die Redaktion.

Am heutigen Samstagabend kam es in Nötsch zu einem Unfall.

Auch die Polizeiinspektion Arnoldstein bestätigt auf Nachfrage von 5 Minuten, dass es auf der B111 auf Höhe von Nötsch einen Unfall gegeben hat. „Die Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort“, heißt es um circa 17.45 Uhr am heutigen Samstag, dem 25. Oktober.

Unfall auf der B111

Aktuell gibt es keine genaueren Informationen. Laut Augenzeugen sollen ein Moped und ein Auto beteiligt sein. Wie auf einem Video ersichtlich ist, landete auch ein Hubschrauber. Nähere Details folgen.