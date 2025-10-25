Innsbrucker Haie stutzen „Adlern“ die Flügel

Die "Adler" waren heute bei den Innsbrucker Haien zu Gast. Leider konnten sie sich in diesem Spiel nicht durchsetzen.

Aktuell befindet sich der EC iDM Wärmepumpen VSV auf Platz sechs in der Tabelle. Die Haie mussten gerade eine Niederlage gegen Salzburg einstecken, derzeit liegen sie auf Platz elf.

„Adler“ auf Punktejagd

Beide Mannschaften zeigen sich gleich zu Beginn sehr offensiv. Die erste Chance auf ein Tor können die Villacher nicht verwerten, doch auch die Haie scheitern. In der 14. Spielminute landet Steven Owre für die Tiroler den ersten Treffer und gleich vier Minuten später netzt Benjamin Corbeil ein und erhöht auf 2:0. Dann geht es nach der ersten Pause auch schon in dass Mitteldrittel. Fast gelingt den Innsbruckern das 3:0, doch der Villacher Goalie ist zur Stelle. Im zweiten Drittel fallen keine weiteren Tore.

Felix Maxa mit Anschlusstreffer

Dann endlich eine Erlösung für die „Adler“. Felix Maxa schafft den Anschlusstreffer. Für die Villacher muss nun im letzten Drittel noch der Ausgleich her. Die „Adler“ erhöhen den Druck doch ein Ausgleich mag einfach nicht gelingen. Der EC iDM Wärmepumpen VSV unterliegt den Innsbrucker Haien mit 2:1.